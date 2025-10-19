În septembrie 2025, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a înregistrat un total de 11.759 persoane care primeau pensii de serviciu, ceea ce reprezintă o creștere de 46 de beneficiari față de luna precedentă. Dintre aceștia, 7.857 primeau pensii finanțate prin Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), bazate pe contribuțiile realizate.

Majoritatea celor care beneficiau de pensii de serviciu erau procurori și judecători, reglementați de Legea 303/2022, însumând 5.733 de persoane. Din aceștia, 2.558 primeau pensii finanțate prin Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS).

În rândul acestei categorii, pensia medie de serviciu a fost cea mai ridicată, atingând 25.377 lei, din care 7.507 lei proveneau din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), iar 22.194 lei erau alocați de la bugetul de stat.

Conform datelor CNPP, în septembrie 2025, un număr de 792 de persoane au beneficiat de pensii de serviciu în baza Legii nr. 216/2015, care reglementează drepturile membrilor Corpului diplomatic și consular al României, dintre care 693 primeau pensii din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS).

Pensia medie pentru această categorie se situa la 6.979 de lei, dintre care 3.001 lei erau acoperiți de bugetul de stat.

În septembrie 2025, un total de 873 de persoane beneficiau de pensii conform Legii 215/2015, care modifică Legea 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar. Dintre acestea, 655 primeau pensii finanțate prin Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), iar pensia medie ajungea la 6.212 lei, din care 3.517 lei erau alocați de la bugetul de stat.

Potrivit CNPP, Legea 83/2015, care completează Legea 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist, oferea pensii pentru 1.346 de beneficiari, toți finanțați prin Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS). Pensia medie în această categorie ajungea la 13.104 lei, dintre care 8.049 lei erau acoperiți de bugetul de stat.

În cazul Curții de Conturi, pensiile de serviciu au fost acordate pentru 681 de persoane, toate finanțate prin Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), iar pensia medie a fost de 10.287 lei, din care 1.924 lei erau acoperiți de bugetul de stat.

Totodată, Legea 130/2015, care completează Legea 567/2004 referitoare la statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor și parchetelor, oferea pensii pentru 2.334 de persoane, dintre care 1.924 primeau sume din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS). Pensia medie în această categorie se ridica la 7.008 lei, iar din bugetul de stat erau acoperiți 4.262 lei.