Debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea hidrometrică Baziaș, este prognozat să scadă semnificativ în perioada următoare, ajungând până la aproximativ 2.200 metri cubi pe secundă, potrivit estimărilor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Această valoare se situează mult sub media multianuală a lunii octombrie, calculată la 3.850 mc/s, și indică o perioadă de secetă hidrologică persistentă pe cursul inferior al fluviului. Prognoza hidrologică este valabilă până la 24 octombrie 2025.

Specialiștii atrag atenția că, în aval de barajul Porțile de Fier, debitele Dunării vor avea o tendință generală de scădere, cu unele variații locale. În prima parte a intervalului analizat, sunt așteptate creșteri temporare de nivel între Corabia și Brăila, în timp ce pe tronsonul Galați – Tulcea fluviul se va menține relativ staționar. În ultimele zile ale perioadei, se anticipează un comportament aproape constant al nivelurilor în zona Isaccea – Tulcea, unde influența Mării Negre devine mai vizibilă.

Pentru întreaga lună octombrie, INHGA estimează un debit maxim al Dunării de 3.800 mc/s, ușor sub media multianuală, și un debit minim de 2.200 mc/s, ceea ce confirmă tendința generală de scădere a resurselor de apă pe principalele cursuri ale fluviului.

În ceea ce privește râurile interioare ale României, hidrologii prevăd că debitele medii zilnice vor rămâne în general staționare. Totuși, în primele două zile ale intervalului de prognoză se vor înregistra scăderi ușoare în special pe cursurile de apă din nordul, centrul și estul țării, ca urmare a lipsei precipitațiilor semnificative.

„Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite, pe unele râuri din zonele de deal şi munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, la începutul intervalului în jumătatea de sud a ţării, iar în a doua parte a intervalului în vestul, nordul şi centrul ţării”, avertizează hidrologii.

Aceștia mai precizează că regimul hidrologic din luna octombrie se va situa, în general, între 30% și 50% din mediile multianuale lunare, indicând un nivel scăzut al resurselor de apă la nivel național. Totuși, sunt așteptate valori mai ridicate (50–80%) pe anumite râuri din bazinele Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Jiu, Olteț, Bistrița, Moldova, Suceava, precum și pe sectoarele superioare și mijlocii ale Mureșului, Oltului (exceptând Râul Negru), Argeșului, Ialomiței, dar și pe cursurile superioare ale Siretului și Prutului.

De asemenea, un regim hidrologic mai apropiat de normal este estimat pentru râurile din Dobrogea, unde precipitațiile pot aduce o ușoară îmbunătățire a situației.

Specialiștii de la INHGA subliniază că evoluția debitului Dunării și a râurilor interioare în următoarele săptămâni va depinde în mare măsură de regimul pluviometric din ultimele zile ale lunii octombrie. În lipsa unor cantități consistente de precipitații, nivelurile apelor ar putea continua să scadă, cu posibile consecințe asupra navigației fluviale, alimentării cu apă și producției hidroenergetice.