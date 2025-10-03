Temperaturile vor reveni treptat la valori normale pentru toamnă, iar precipitațiile se vor diminua semnificativ, cu excepția finalului de octombrie, când sunt așteptate din nou episoade mai bogate de ploi.

În noaptea de joi spre vineri, vremea extremă a provocat pagube în București, unde vântul puternic a doborât mai mulți copaci. 23 de mașini au fost avariate, iar pompierii au avut zeci de intervenții.

În același timp, un cod roșu de inundații a fost instituit în România, fiind emise alerte de viituri pe râuri din cinci județe, valabile până sâmbătă la prânz. Mai multe județe se află, de asemenea, sub cod roșu de ploi abundente, iar temperaturile au fost mai scăzute decât cele normale pentru început de octombrie.

În prima săptămână din prognoză, temperaturile vor fi în general apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă, însă în regiunile vestice sunt posibile valori ușor mai scăzute. Precipitațiile vor fi deficitare pe întreg teritoriul țării, iar regiunile sud-vestice vor resimți cel mai mult lipsa ploilor.

În a doua săptămână, mediile termice se vor situa în jurul celor normale pentru interval, cu posibilitatea ca regiunile intracarpatice să înregistreze valori ușor mai mici. Precipitațiile vor fi apropiate de nivelurile normale pentru această perioadă la nivel național.

În a treia săptămână, temperaturile aerului vor continua să se mențină la valori apropiate de mediile multianuale, în toate regiunile țării. În schimb, ploile vor fi mai abundente decât de obicei, cu un caracter ușor excedentar în majoritatea zonelor.

Ultima săptămână din prognoza emisă de ANM aduce temperaturi în jurul celor normale pentru acest interval, la nivel național. Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice, fără abateri semnificative.

Bucureștiul și județul Ilfov se află vineri, 3 octombrie 2025, sub cod portocaliu de vânt puternic, avertizare emisă de Administrația Națională de Meteorologie și valabilă până la ora 23:00. Temperaturile maxime în Capitală nu vor depăși 9 grade Celsius, iar vremea rămâne deosebit de rece, cu ploi în toate regiunile țării. Rafalele de vânt vor atinge valori cuprinse între 70 și 85 km/h în Muntenia.

Noaptea precedentă a adus numeroase probleme în Capitală și în Ilfov, unde pompierii ISUBIF au raportat aproape 40 de intervenții. Între orele 20:00 ale zilei de 2 octombrie și 06:00 ale dimineții de 3 octombrie, echipajele au acționat pentru gestionarea efectelor produse de vântul puternic.

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, în perioada 02.10.2025, ora 20:00 – 03.10.2025, ora 06:00, pompierii ISUBIF au gestionat 36 de intervenții în București și Ilfov”, informează ISUBIF.

În București au fost consemnate 28 de cazuri: 20 dintre acestea au vizat copaci căzuți care au provocat avarii asupra a 23 de autoturisme, 3 intervenții au fost pentru elemente de construcție desprinse, iar 5 au vizat cabluri electrice afectate.

În județul Ilfov s-au înregistrat 8 intervenții: 7 pentru copaci doborâți de vânt și una pentru un element de construcție desprins. Meteorologii avertizează că vremea se va menține rece pentru începutul lunii octombrie, iar precipitațiile și intensificările vântului vor continua să afecteze regiunea.