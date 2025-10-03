Noua fabrică reprezintă o investiție strategică pentru compania germană, având ca obiectiv dezvoltarea segmentului de produse pe bază de baterii. Piatra de temelie a fost pusă pe 27 martie 2024, iar unitatea de producție are o suprafață construită de aproape 47.000 de metri pătrați.

Fabrica ANDREAS STIHL POWER TOOLS S.R.L. din Oradea va găzdui o linie de producție de baterii și va angaja aproximativ 700 de persoane până în anul 2028. În prezent, compania Stihl produce produse pe bază de acumulatori în Austria (Langkampfen), SUA (Virginia Beach), China și Germania.

Începând cu acest an, producția de unelte pe acumulatori se va desfășura și la sediul central din Waiblingen, Germania, iar din 2025 și în România, la Oradea, consolidând astfel competitivitatea globală a firmei pe piața produselor cu baterii.

„Această unitate de producție ultra modernă reprezintă un pilon esențial în strategia globală a Stihl pentru segmentul de produse de baterii și marchează un pas decisiv în transformarea portofoliului companiei către soluții inovatoare”, a transmis compania germană.

Proiectul de la Oradea a fost conceput cu accent pe protecția mediului. Fabrica va fi certificată de către Consiliul German pentru Clădiri Sustenabile (DGNB) și va integra tehnologii moderne pentru reducerea impactului asupra mediului.

„În prezent fabricăm produse pe bază de acumulatori în uzinele noastre din Langkampfen, Austria; Virginia Beach, SUA; precum și în China și Germania. Vom începe, de asemenea, producția de unelte pe acumulatori la sediul central din Waiblingen, Germania, în acest an și la Oradea începând din 2025, ceea ce ne va îmbunătăți considerabil competitivitatea pe segmentul produselor cu baterie”, a declarat dr. Nikolas Stihl, Președintele Consiliului Consultativ și al Consiliului de Supraveghere al STIHL, în cadrul ceremoniei oficiale de inaugurare a șantierului.

Aceasta va beneficia de un sistem fotovoltaic pentru producerea energiei regenerabile, soluții de încălzire și răcire bazate pe energie geotermală, eliminând dependența de combustibili fosili, iar clădirile vor avea acoperișuri verzi.

Stihl este o companie germană cunoscută la nivel mondial pentru producția de utilaje motorizate și electrice destinate grădinăritului, silviculturii și întreținerii spațiilor verzi.