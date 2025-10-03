În al treilea trimestru din 2025, Tesla a raportat o majorare de 7% a livrărilor de automobile, totalul ajungând la 497.099 de unități, față de cele 462.890 înregistrate în trimestrul similar din 2024.

În același timp, producţia totală a companiei s-a redus la 447.450 de maşini, după ce în aceeaşi perioadă a anului 2024 se situase la 469.796 de unităţi.

Performanța companiei a fost peste anticipările pieței: analiștii mizau pe aproximativ 447.600 de livrări, iar estimările independente indicau în jur de 481.000 de unități.

Din segmentul central al ofertei sale, format din Model 3 și Model Y, Tesla a fabricat 435.826 de unități, însă compania nu oferă defalcări în funcție de modele sau piețe geografice.

În Statele Unite, avansul livrărilor a fost alimentat de clienții care au dorit să profite de ultimul moment al creditului fiscal federal pentru vehicule electrice, măsură care a expirat la 30 septembrie, odată cu intrarea în vigoare a unei legi bugetare semnate de președintele Donald Trump.

Pe continentul european, Tesla a rămas în dificultate, confruntându-se atât cu presiunea concurenței venite din partea Volkswagen și BYD, cât și cu impactul negativ al controverselor legate de Elon Musk.

Deși raportul publicat joi a dus la o corecție a acțiunilor Tesla, titlurile companiei păstrează încă un avans de 14% de la începutul anului, impulsionat de creșterea consistentă de 40% consemnată în trimestrul al treilea.

Situația financiară aferentă trimestrului al treilea urmează să fie făcută publică pe 22 octombrie.

Pe segmentul energetic, Tesla a consemnat un nivel record al implementărilor, ajungând la 12,5 GWh în sisteme de stocare – între care se numără Megapack și noul Megablock. Cifra marchează o creștere față de cele 9,6 GWh instalate în trimestrul precedent și depășește semnificativ cele 6,9 GWh raportate în aceeași perioadă a anului 2024.

Șeful Tesla, Elon Musk, a devenit prima persoană din lume a cărei avere netă a depășit 500 de miliarde de dolari, pe măsură ce valoarea companiei sale de mașini electrice și a celorlalte afaceri a crescut în acest an.

Potrivit indexului Forbes al miliardarilor, averea magnatului în domeniul tehnologiei a atins pentru scurt timp 500,1 miliarde de dolari miercuri după-amiază, ora New York, înainte să scadă ușor mai târziu în cursul zilei, la puțin peste 499 de miliarde de dolari.

Pe lângă Tesla, se pare că au crescut în ultimele luni și valorile celorlalte afaceri ale sale, inclusiv startup-ul de inteligență artificială xAI și compania aerospațială SpaceX.

Această realizare a consolidat și mai mult statutul lui Musk drept cea mai bogată persoană din lume, depășindu-și net rivalii din sectorul tehnologic global.