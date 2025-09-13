Astăzi, cele 423,7 milioane de acțiuni suplimentare Tesla pe care Musk le-ar putea achiziționa valorează „doar” 148,7 miliarde de dolari. Dacă Musk poate îndeplini 12 etape extrem de ambițioase în următorul deceniu, inclusiv creșterea valorii totale a Tesla de opt ori, la 8,5 trilioane de dolari, acele acțiuni suplimentare vor fi ale lui și vor avea o valoare de aproape 1 trilion de dolari, scrie abovethelaw.com.

Acest plan de compensații 1 trilion de dolari este un fel de truc, iar investitorii Tesla vor putea să voteze pentru asta în noiembrie. Este unic nu numai prin cantitatea sa, ci și prin faptul că pare să fie, parțial, un produs al unui CEO care își ține ostatic propria companie, subliniază publicația.

În mod normal, CEO-ul unei companii de mașini care a avut un an cu cifre dezastruoase în ceea ce privește vânzările, în primul rând ca urmare a activităților sale politice, care păreau aproape intenționat gândite pentru a alunga părți mari din baza sa de clienți, nu ar fi pregătit pentru o recompensă atât de mare.

Dar, în negocierile cu consiliul de administrație, Musk a amenințat că va „urmări de-acum alte interese” dacă cererile sale pentru un pachet salarial cu adevărat istoric nu sunt îndeplinite.

A spune: „Plătește-mă mai mult decât oricine altcineva a fost vreodată plătit, altfel voi continua să-mi fac treaba prost”, ar fi o tactică de negociere foarte bună. Iar cei din consiliul de administrație al Tesla par prinși între Scila și Caribda.

Oricât de odios ar fi, Musk a realizat lucruri miraculoase la limită cu Tesla și celelalte companii ale sale, iar menținerea sa la Tesla ar putea fi cea mai bună modalitate de a-l ține departe de incursiuni ulterioare în politică și rețelele sociale, subliniază publicația.

Astfel, rămâne întrebarea ce va face cu 1 trilion de dolari în plus pe deceniu, în viitor, dacă va reuși să scoată un alt iepure din pălărie.

Toate acestea creează o problemă de ordin moral. Nu pentru acționarii Tesla, consiliul său, sau chiar pentru Musk însuși. Este treaba unei companii să facă bani, iar miliardarii nu se vor jandarmi.

Pe de altă parte, investitorii în acțiuni Tesla nu s-ar simți deranjați ca valoarea propriilor acțiuni Tesla să fie înmulțită cu opt.

În urma distrugerii monopolurilor din epoca victoriană și a reglementării piețelor financiare la începutul secolului al XX-lea, este ceea ce trebuia să fie capitalismul modern: să ofere oamenilor normali, oamenilor care lucrează, o cale relativ sigură de a economisi și de a investi cu înțelepciune.

Iar într-o zi, să aibă libertatea pe care o oferă participarea la piețele financiare bine reglementate.

În SUA a existat o generație de directori executivi care și-au restructurat salariul pentru a profita de fiecare lacună fiscală cunoscută de cei mai pricepuți avocați fiscali din America.

Au existat generații de americani care au ignorat în mod deliberat modul în care funcționau piețele financiare.

Rata de impozitare marginală superioară pentru cea mai mare parte a anilor 1950 a fost de 91% și se aplica doar porțiunii din venitul unei persoane care depășea echivalentul a aproximativ 2 milioane de dolari în banii de astăzi.

Deși trebuie să revenim la cote mai mari ale impozitului pe venit pentru cei cu venituri mari, trebuie să percepem bogăția în sine și să anulăm lacunele uriașe care le permit mega-bogaților să aibă o povară fiscală generală mai mică decât un funcționar de la un magazin alimentar.

Zece ani este mult. Îi putem impozita pe bogați. Ne putem plăti datoria națională. Dacă Musk primește 1 trilion de dolari într-un deceniu, iar contribuabilii din SUA nu beneficiază de un sfert, o treime sau o jumătate din ea, atunci cu toții am eșuat din nou, conchide publicația.