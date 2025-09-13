Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că suma plătită anual pentru plata cu ora în învățământ era de 2,7 miliarde de lei, înainte de intrarea în vigoare a măsurilor fiscal-bugetare. Acesta a precizat că, după modificarea normei didactice, salariile profesorilor rămân neschimbate, însă numărul de ore de predare crește de la 18 la 20, în cadrul celor 40 de ore săptămânale de muncă.

Ministrul a explicat, sâmbătă, la Digi24, că plata cu ora reprezenta una dintre cheltuielile majore din bugetul Educației.

„Suma pe un an era două miliarde 700 de milioane. Am pornit să implementăm aceste măsuri de criză fiscal-bugetară de la 30 de miliarde şi numai la plata cu ora aveam înainte de aceste măsuri două miliarde 700 de milioane. Salariul nu scade, timpul de lucru rămâne acelaşi, 40 de ore pe săptămână, doar că în cadrul celor 40 de ore nu mai predai 18 ore pe săptămână, predai 20”, a afirmat Daniel David.

Potrivit ministrului, modificarea normei nu afectează nivelul salariilor, însă schimbă repartiția orelor de lucru în interiorul normei săptămânale.

Întrebat despre câți profesori titulari cumulau și plata cu ora, ministrul Educației a răspuns:

„Sub jumătate, probabil 35 – 40%. Salariul a rămas acelaşi, iar pentru mine era o mare miză atunci când discutat despre implementarea unor măsuri fiscal-bugetare, eu ştiam că nu am în momentul respectiv că nu am banii respectivi pentru a acoperi salariile şi bursele până la sfârşitul anului, îmi lipseau aproximativ două miliarde de lei”.

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus la Senat o moţiune simplă împotriva ministrului Educaţiei, acuzându-l că a promovat măsuri de austeritate ce ar conduce la concedieri mascate, comasări haotice de școli și scăderea calității educației. Documentul urmează să fie dezbătut și votat luni.

Întrebat la Digi24 dacă își va da demisia în cazul în care moțiunea va fi adoptată, Daniel David a declarat:

„Dacă în urma moţiunii simple, deşi nu sunt obligat şi premierul nu este obligat să-mi ceară demisia sau eu să-mi pun demisia, eu nu mai am de ce să fiu ministru pentru a susţine un program al unei coaliţii care văd că, sau care s-ar putea să nu şi-l mai asume, mai ales că mă simt liniştit.”

David a subliniat că nu ar rămâne în funcție nici dacă premierul i-ar solicita acest lucru, considerând că și-a încheiat misiunea principală: