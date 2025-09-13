Inspectorii Corpului de Control al ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, împreună cu polițiștii și jandarmii, efectuează periodic verificări în zonele predispuse la depozitarea ilegală a deșeurilor. Acțiunile urmăresc identificarea rapidă a persoanelor care încalcă reglementările privind protecția mediului.

Recent, în timpul unui astfel de control, în satul Cociu au fost descoperite deșeuri abandonate pe domeniul public. Pe baza sesizărilor primite de la cetățeni, autoritățile au reușit să identifice persoana responsabilă. Fapta a fost imputată unui bărbat din localitate.

Acesta a fost sancționat cu o amendă de 3.000 de lei, conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului. Măsura a fost aplicată pentru a descuraja repetarea unor astfel de comportamente și pentru a menține standarde ridicate de igienă în comunitate.

Reprezentanții ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud subliniază că monitorizarea și controalele nu vor înceta, iar orice abatere va fi sancționată corespunzător.

ADI Deșeuri reamintește locuitorilor că sancțiunile pentru abandonarea deșeurilor sunt semnificative și aplicate conform legii. Instituția atrage atenția că aceste comportamente afectează direct calitatea vieții în comunitate și mediul înconjurător.

„Cei care aleg să arunce deșeuri în natură vor fi identificați și sancționați, iar amenzile sunt consistente. Nu vom accepta atitudini iresponsabile care arată lipsă de respect față de comunitate și față de mediul înconjurător”, transmit reprezentanții ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud.

Autoritățile fac apel la cetățeni să folosească metodele legale de eliminare a deșeurilor, evitând astfel sancțiunile. Respectarea regulilor de colectare contribuie la menținerea curățeniei și siguranței în zonele publice.

În același timp, instituția subliniază că fiecare gospodărie are acces la serviciile operatorului de salubritate, ceea ce face inutilă abandonarea deșeurilor.

Operatorul de salubritate Supercom SA ridică de la fiecare gospodărie toate tipurile de deșeuri, fie în cadrul programului obișnuit de colectare, fie prin campanii dedicate. Acestea includ deșeuri voluminoase, vegetale, textile sau periculoase.

Serviciile pot fi solicitate și la cerere, prin contactarea dispeceratului, astfel încât locuitorii să evite practicile ilegale. Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc atât prevenția, cât și facilitarea gestionării responsabile a deșeurilor.

Respectarea regulilor reduce riscul de sancțiuni și contribuie la un mediu curat, protejând sănătatea comunității și pe cea a mediului înconjurător. Astfel, responsabilitatea individuală este corelată direct cu bunăstarea colectivă.

Autoritățile locale subliniază că implicarea comunității este esențială în prevenirea abandonului deșeurilor. Sesizările primite de la cetățeni permit identificarea rapidă a problemelor și aplicarea sancțiunilor într-un mod eficient. Prin colaborarea dintre locuitori, poliție, jandarmerie și ADI Deșeuri, zonele afectate de depozitările ilegale pot fi curățate și monitorizate constant, reducând riscul apariției unor situații similare pe viitor.