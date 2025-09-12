În total, au fost aplicate 1.125 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare cumulată de peste 4,79 milioane de lei. Totodată, pentru 23 de operatori economici s-a dispus oprirea temporară a activității până la remedierea deficiențelor constatate.

Printre cele mai grave nereguli depistate de autoritate s-au numărat comercializarea unor jucării periculoase, utilizarea materiilor prime expirate, nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producători, precum și folosirea unor agregate frigorifice murdare sau neigienizate.

O categorie aparte de deficiențe a vizat întreținerea echipamentelor de joacă. Au fost identificate echipamente de agrement cu elemente de siguranță lipsă, structuri metalice afectate de coroziune, componente deteriorate, precum șezuturi rupte și covoare de tartan degradate, dar și elemente din lemn putrezite.

În plus, inspectorii ANPC au constatat lipsa informării corecte a consumatorilor în legătură cu aceste echipamente, informații esențiale precum greutatea și înălțimea maximă admisă, categoria de vârstă recomandată, seria și certificatele de conformitate nefiind puse la dispoziție.

Amintim că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a realizat mai multe acțiuni de control în ultima perioadă. În intervalul 1–5 septembrie, autoritatea a desfășurat o amplă serie de controale la nivel național, care au vizat 1.735 de operatori economici. În urma verificărilor, comisarii au constatat numeroase nereguli și au aplicat sancțiuni semnificative.

La nivel general, au fost aplicate 1.124 de amenzi contravenționale și 638 de avertismente. De asemenea, s-a dispus oprirea definitivă a produselor neconforme în valoare de peste 111.000 de lei și oprirea temporară a comercializării unor produse în valoare de aproximativ 1,8 milioane de lei. Nu mai puțin de 11 operatori economici au fost obligați să își suspende activitatea până la remedierea deficiențelor.

Printre principalele nereguli identificate s-au aflat comercializarea unor produse alimentare cu termenul de valabilitate depășit, prezența insectelor în blocul alimentar, depozitarea necorespunzătoare a produselor și alterarea stării termice a acestora. Inspectorii au descoperit, de asemenea, produse preparate păstrate în agregate frigorifice fără elemente de identificare și caracterizare, precum și alimente cu grad ridicat de perisabilitate, precum ciorbe sau salate, depozitate la temperatura ambientală, fără protecție, expuse riscului de contaminare.

Problemele au vizat și echipamentele și spațiile de lucru. Au fost identificate ustensile și aparatură cu grad ridicat de uzură, agregate frigorifice cu elemente de etanșare deteriorate, dar și depuneri grosiere de gheață, rugină și impurități. În meniurile unităților controlate lipseau informații obligatorii privind aditivii alimentari, substanțele cu potențial alergen, cantitățile nete ale ingredientelor sau mențiunile legate de utilizarea produselor congelate.