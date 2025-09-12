Fiica Elenei Udrea, Eva Maria, a început clasa I la o școală privată de top din Capitală. Taxa anuală ajunge la aproximativ 13.000 de euro, achitată în patru tranșe, la care se adaugă costuri suplimentare pentru activități extracurriculare, materiale și servicii.

Conform informațiilor publicate de Libertatea, nota de plată finală este semnificativ mai mare decât suma standard. Programul școlar urmează curricula națională pentru ciclul primar, care include discipline precum Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Muzică și mișcare, Arte vizuale și activități practice, Educație fizică și Dezvoltare personală, în timp ce religia rămâne opțională.

Fostul ministru a explicat pe Facebook că prima zi de școală alături de Eva a fost un moment mult așteptat:

„Ce zi minunată! După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate și dorința mea și a Evei de a fi împreună, de mâna, în prima ei zi de școală, împlinită! Ce emoții am avut amândouă, dar și cât de fericite am fost! Ce mândră și încrezătoare a fost ea, că a venit cu tati, dar de data asta și cu mami, ca toți ceilalți copii, la începutul clasei I! Și peste toate acestea, mai este și prima la Catalog! Îi urez sa fie prima și în tot ceea ce îi place să facă! Le urez tuturor elevilor să aibă un an cu rezultate foarte bune și să se bucure de școală, de colegi, de învățători și profesori! La mulți ani sărbătoriților de astăzi! Cei care îi poartă numele, să fie ocrotiți de Sfânta Fecioară Maria, azi și în fiecare zi!”, a scris ea pe Facebook.

Udrea a adăugat că momentul are o valoare emoțională puternică, întrucât, după perioada petrecută în detenție, încearcă acum să recupereze timpul pierdut și să fie prezentă la toate etapele importante din viața fiicei sale.

