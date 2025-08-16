La scurt timp după ce a fost eliberată condiționat, pe 17 iulie 2025, după executarea a trei ani și zece luni din pedeapsa de șase ani primită în dosarul „Gala Bute”, Elena Udrea și-a petrecut primele zile de libertate în Delta Dunării, la casa părinților lui Adrian Alexandrov. Ulterior, familia a decis să continue vacanța cu o escapadă montană în Sinaia.

În timpul acestui sejur, liniștea lor a fost tulburată de un urs care a pătruns pe proprietatea unde se aflau. Situația s-a transformat rapid într-un pericol real pentru familie, însă intervenția unui câine de talie mare, în vârstă de doar opt luni, a schimbat cursul evenimentelor. Animalul a reușit să alunge ursul, protejându-i pe cei trei și readucând siguranța în cabană.

Ulterior, Elena Udrea a făcut public incidentul pe rețelele de socializare, relatând experiența prin care au trecut și scoțând în evidență curajul câinelui care i-a apărat. Momentul a fost perceput ca o adevărată demonstrație de loialitate și instinct protector din partea animalului, ce a reacționat ferm chiar și la o vârstă fragedă.

„Eva și Igor, care ne-a aparat de urs, aseară. La doar 8 luni, este cel mai puternic și curajos”, a scris Udrea pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.

După eliberarea condiționată, aceasta a ales să plece într-o vacanță alături de partenerul său, Adrian Alexandrov, și fiica lor, Eva Maria. Destinația aleasă de familie a fost casa părintească a lui Alexandrov din județul Tulcea, un loc cu semnificație aparte pentru cei trei.

Atmosfera relaxată a vacanței a fost surprinsă de Adrian Alexandrov, care a publicat pe rețelele sociale fotografii și filmări din timpul șederii. În imagini se regăsesc momente de liniște petrecute în natură și bucuria Evei Maria de a fi împreună cu părinții săi, după perioada îndelungată de absență a mamei.

Elena Udrea a fost eliberată condiționat la începutul lunii iulie 2025, după ce a executat trei ani și zece luni din pedeapsa de șase ani la care fusese condamnată în dosarul „Gala Bute”. La ieșirea din Penitenciarul Târgșor, a fost întâmpinată de partenerul său, Adrian Alexandrov, care i-a oferit un buchet de flori. La momentul eliberării a fost prezentă și avocata sa.