Elena Udrea și Adrian Alexandrov au sărbătorit pe 20 septembrie ziua de naștere a fiicei lor, Eva Maria, care a împlinit șapte ani. Aniversarea a fost cu atât mai specială cu cât micuța și-a putut petrece ziua alături de mama ei, după eliberarea acesteia din detenție.

Udrea a mărturisit că momentul aniversării a fost așteptat cu emoție atât de ea, cât și de fiica sa. Pentru a-i face ziua mai frumoasă, Udrea a adoptat împreună cu Eva Maria un pui de pisică abandonat, de doar două luni, care i-a adus micuței o bucurie imensă. Ea a precizat că fetița s-a bucurat enorm de vizitele și urările de „La mulți ani!” și că această aniversare a fost una dintre cele mai frumoase dintre cele șapte pe care le-a avut până acum, mai ales că, pentru prima dată după mult timp, și-a putut sărbători ziua alături de mama ei, nu doar de tată.

„Am adoptat un pisicuț abandonat, un pui de nici două luni și asta a făcut-o cea mai bucuroasă. A avut parte de vizite și de urări de La mulți ani! acasă (…) S-a bucurat enorm, pentru că după atât de mult timp și-a sărbătorit ziua de naștere și cu mama ei, nu doar cu tati. Am așteptat atât de mult momentul ăsta (…) Mereu era această dezamăgire uriașă, că nu puteam să fiu (…) Bucuria noastră, a celor din jur, a făcut ca sărbătoarea asta să fie cea mai frumoasă din cele șapte pe care le-a avut până acum. A fost extrem de emoționant. Oricât m-am pregătit și mi l-am imaginat (…), a fost peste orice am crezut eu că va fi. A fost extrem de emoționant. Astăzi, când mă uitam întâmplător peste filmare, mi-au dat lacrimile (…). A fost, pentru un copil de șase ani, mai greu decât pentru mine (…) Faptul că acasă era un copil care suferea enorm a fost extrem de greu de suportat (…) Suferința pentru ce știam, drama pe care știam că o traversează copilul meu a fost extrem de mare. Niciun copil nu ar trebui să treacă prin ce a trecut Eva, așa cum a suferit Eva”, a mărturisit ea la Spynews TV.

În prezent, cea mai mare dorință a Elenei Udrea este să petreacă cât mai mult timp de calitate alături de familia sa și să recupereze clipele prețioase pierdute în perioada în care a fost despărțită de fiica ei. După experiența dificilă din detenție, Udrea a mărturisit că prioritățile sale s-au schimbat radical, iar acum fiecare moment petrecut cu Eva și cu cei dragi contează mai mult decât orice altceva.

Fostul ministru al Turismului a povestit că timp de o lună și jumătate s-a dedicat exclusiv familiei, fără a se preocupa de alte planuri sau activități, bucurându-se din plin de fiecare zâmbet și fiecare îmbrățișare. Acum, odată cu începutul școlii pentru Eva, ea se simte pregătită să revină treptat la activitatea profesională, însă cu convingerea fermă că familia va rămâne întotdeauna pe primul loc, iar timpul petrecut împreună este neprețuit.

Pe lângă atenția acordată vieții de familie, Udrea a anunțat că va explora și un domeniu cu totul diferit de cel politic, implicându-se într-o asociație dedicată drepturilor omului și reintegrării persoanelor care au trecut prin detenție. Această decizie reflectă, după cum spune ea, dorința de a contribui la o cauză care îi este aproape de inimă și de a oferi sprijin celor care se află în situații similare cu cea pe care a trăit-o. În paralel, Udrea va continua să se ocupe și de afacerile familiei, menținând un echilibru între viața personală și responsabilitățile profesionale.