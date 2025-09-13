Într-o ediție a emisiunii „DON Giovanni”, impresarul Giovanni Becali a precizat că nu a avut o relație personală cu Elena Udrea, dar că îi acordă respect deplin pentru felul în care a ales să-și execute pedeapsa.

„Nu m-am intersectat cu Elena Udrea, dar îi urez sănătate”, a spus acesta.

În continuare, Becali a subliniat că pentru el, fostul ministru este un exemplu de rezistență, prin faptul că nu a făcut declarații care să afecteze alte persoane.

„Elena Udrea ştie multe. Dacă nici Elena Udrea nu ştie, cine să mai ştie? Pentru mine, da, e şmecheră! Păi, ce-i mai şmecher decât să-i ai la mână pe toţi, să faci pârnaie trei ani jumate şi să nu torni pe nimeni? Am cel mai mare respect pentru ea”, a adăugat Giovanni Becali.

Afirmațiile sale evidențiază ideea că, deși implicată în dosare mediatizate, Udrea a păstrat tăcerea și nu a furnizat informații suplimentare anchetatorilor.

Giovanni Becali a relatat și un moment în care imaginile cu Elena Udrea i-au trezit amintiri personale. El a evocat episodul reținerii fostului ministru la frontiera dintre Bulgaria și Grecia.

„Eu am cu ea amintirea de la Kulata. Mercedesul ei la televizor, oprit. În dreapta controlul vamal, o bancă, ea oprită. Ăştia veneau să facă control, să vadă ce fac cu ea, nu ştiu ce, iar ea vorbea pe telefon”, a povestit Becali pentru Fanatik.

Impresarul a făcut o paralelă cu un episod din tinerețea sa, atunci când, împreună cu un prieten, a fost oprit la aceeași graniță cu o mașină de epocă.

„Acelaşi lucru s-a întâmplat cu mine şi cu un prieten de-al meu, cu un Citroen DS 21, de-alea cu care mergeau Jean Gabin, Alain Delon. Maşina parcată în acelaşi loc unde era parcat Mercedesul ei, noi doi pe bancă şi vameşii controlau maşina. Când am văzut-o pe Elena Udrea acolo, mi-am adus aminte de mine şi de prietenul meu”, a rememorat el.

Această comparație i-a permis să pună în oglindă situațiile tensionate prin care trec persoane aflate în atenția autorităților.

Un alt punct subliniat de Giovanni Becali a fost ipoteza că dezvăluirile Elenei Udrea, dacă ar fi existat, ar fi avut consecințe majore. Impresarul este convins că fostul ministru avea acces la informații sensibile, acumulate în perioada în care s-a aflat în structurile de putere.

Potrivit acestuia, simpla expunere a unor detalii ar fi generat efecte în lanț, afectând atât oameni politici importanți, cât și echilibrele instituționale din România. În opinia sa, faptul că Udrea a ales să păstreze tăcerea și să își asume condamnarea arată nu doar rezistență, ci și o formă de control asupra propriului destin. Becali a accentuat că, dacă ar fi rupt această tăcere, România s-ar fi confruntat cu o schimbare radicală a contextului politic și social.

„Elena Udrea a jucat un rol, nu de mafiot, de supermafiot! De un om cu ‘huevos’. Putea să dezmembreze toată ţara românească, la ce ştia ea şi în câte a fost băgată! Toată ţara! Eram o altă ţară azi, pe cuvânt de onoare!”, a afirmat impresarul.

Declarația sugerează convingerea sa că fostul ministru avea cunoștințe esențiale despre mecanisme politice și economice. Totuși, a rămas tăcută, lucru care i-a consolidat imaginea de persoană care își asumă consecințele fără a implica și alte persoane.

În acest sens, Becali a făcut referire și la discreția păstrată de Udrea în raport cu apropiații săi.

„Şi, culmea, n-a ciripit nici de barbatu-său, nici de amant, nici de prieten, nici de nimeni, având o fetiţă acasă”, a punctat acesta.

În completarea afirmațiilor sale, Giovanni Becali a adus în discuție și cazul Alinei Bica, fost procuror, care și-a ispășit pedeapsa în Italia.

„Uite-o pe Bica bine-mersi, cu restaurant la Bari, cu pedeapsa făcută, la revedere. Ea a venit şi a suportat şi a făcut şi îi sărut mâna pentru asta şi o voi respecta toată viaţa”, a mai spus impresarul.

Prin aceste declarații, Becali a încercat să contureze un contrast între diferite moduri de a gestiona consecințele condamnărilor. În opinia sa, Udrea s-a distins prin felul în care a acceptat verdictul fără a căuta să transfere