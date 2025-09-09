Un alt moment savuros al emisiunii realizate de Denise Rifai a fost cel legat de relația dintre Vasile Blaga și Traian Băsescu. Aici, fostul lider democrat-liberal a deschis o pagină veche, dar încă plină de subînțelesuri, despre cine a rupt, de fapt, PDL-ul.

Blaga a lămurit încă de la început că nu s-a simțit „trădat” de Băsescu. Tonul său a fost mai degrabă pragmatic: nu a existat nicio înțelegere secretă care să justifice asemenea acuzații.

„Nu m-a trădat, pentru că n-am avut niciun fel de înțelegere cu domnia sa. Când am pierdut în fața lui Emil, trebuie să spun că nu am vrut să candidez. Nu o să uit în viața mea că după congres domnul Băsescu m-a sunat și m-a rugat să nu rup partidul. I-am zis nu numai că nu îl rup, dar eu rămân în curte și sting lumina. Sunt membru fondator al acestui partid. Pe urmă, lucrurile s-au întâmplat altfel. După ce am învins-o pe Elena Udrea, dânsul a apărut la perdeluță și a rupt Partidul Democrat Liberal. Cine a făcut rău partidului? Cine și cui l-a predat? Trageți concluzia.

Eu nu cred că un partid poate fi lăsat cuiva moștenire, e a tuturor membrilor lui. Băsescu și Iohannis au greșit când au crezut că pot să predea partidul cuiva anume”, a explicat Blaga.

Aici, mesajul e limpede: în viziunea lui Blaga, adevărata fractură nu s-a produs atunci când a pierdut competiția cu Emil Boc, ci atunci când Băsescu a apăsat butonul de „reset” și a rupt partidul.

Blaga a deschis apoi capitolul Elena Udrea. A admis că aceasta a fost un punct de tensiune, dar nu între el și Băsescu, ci între partid și fostul președinte. Și, cu o precizie greu de contestat, a reamintit că fără Băsescu n-ar fi existat nici „ministrul Blaga”.

„Nu a fost mărul discordiei mele. Vreau să lămurim niște lucruri: eu nu pot să mă supăr niciodată pe Traian Băsescu. Dacă n-ar fi fost Traian Băsescu să ridice drapelul în 2000, în mai 2000 la convenție, am fost șeful campaniei sale la Primăria Capitalei, astăzi nu m-ați fi prezentat ca fost ministru. Partidul m-a pus ministru, iar în frunte era Băsescu. Eram o echipă foarte bună în jurul lui, știam politică, dar fiecare avea o meserie. Avusesem un parcurs profesional. Pe de altă parte, când a venit Elena a încercat să personalizeze acțiunea unui sau a altuia, lucru cu care nu am fost de acord.

A fost mărul discordiei între partid și Băsescu. Și-a dorit multe, este o femeie inteligentă, experiența politică îi cam lipsea. Sigur că a evoluat mai departe, dar cred că n-a avut cea mai bună influență asupra lui Traian Băsescu, dar nu înseamnă că dăm vina pe femei pentru anumite nerealizări cum e moda în țara asta că nu e de vină Ceaușescu, ci fosta lui soție”, a completat Blaga.

Blaga a respins categoric acuzațiile din presă legate de așa-zisele șpăgi, cu o replică scurtă, aproape ironică.

„În viața lui nu a luat bani de la vreun grănicer, mai ales că el nu a stat, la propriu, să păzească granițele.”

O frază care, dacă o citești atent, rezumă perfect stilul Blaga: sec, apăsat și cu trimiteri la realitatea brută a faptelor.