Luni, Elena Udrea a confirmat că a oferit declarații procurorilor în ancheta care îl vizează pe Florian Coldea. Afirmația fostului ministru este deosebit de importantă, deoarece dosarul implică acuzații serioase, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de influență, cu potențial impact asupra mediului politic și juridic românesc.

Fostul ministru a precizat că a răspuns întrebărilor procurorilor, însă nu a oferit detalii suplimentare despre subiect.

„Vă răspund doar la această întrebare şi, în rest, despre acest subiect, separat, într-o întâlnire cu care eu sunt de acord – da, am fost audiată în dosarul fostului adjunct SRI, Florian Coldea”, a declarat Udrea pentru Antena 3.

Audierea are loc pe fondul unui dosar care implică mai multe persoane importante din SRI și mediul de afaceri. Declarațiile fostului ministru sunt monitorizate atent de opinia publică, având în vedere că Elena Udrea a fost recent eliberată din penitenciar și continuă să fie o figură centrală în dosarele de corupție.

Contextul anchetei este complex, iar implicarea unei persoane publice cu experiență în guvern adaugă relevanță fiecărui detaliu prezentat. Reacțiile lui Udrea oferă informații despre modul în care foști oficiali colaborează cu procurorii în astfel de investigații.

În ieșirea sa din penitenciar, Elena Udrea a comentat și presupusele probleme penale ale fostului adjunct SRI.

„Să ştiţi că eu n-am ratat nicio emisiune, eu ştiu tot. Vă spun şi ce a zis ieri la televizor, deci urmăresc absolut tot. Bine, vine rândul ca fiecare să plătească. Este clar că Dumnezeu răsplăteşte fiecăruia după faptele lui. Acum nu ştiu, nu spun eu ce a făcut domnul Coldea, o să vedem asta, dar ce faci altora ţi se întoarce ţie, asta este clar”, a spus Udrea.

Fostul ministru a subliniat că nu a avut contacte directe cu Florian Coldea de la finalul anului 2014. Într-o postare pe Facebook din iunie 2022, ea a respins orice idee de înțelegeri sau colaborări cu Coldea pentru evitarea dosarelor.

„Nu m-am înţeles cu Florian Coldea să mă scape de dosare! Nu sunt parteneră de afaceri cu Florian Coldea! Nu m-am întâlnit şi nici nu am vorbit cu Florian Coldea, nici măcar întâmplător, din decembrie 2014!”, afirma Udrea.

Totodată, Elena Udrea admite că există prieteni și adversari comuni între ea și Coldea, dar aceasta nu a generat o relație de prietenie. Aceste precizări vin într-un context tensionat, în care implicarea unor persoane publice în dosare cu potențial penal este analizată atent de instituțiile judiciare.

La începutul lunii iulie, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a trimis în judecată mai multe persoane, printre care Florian Coldea, generalul Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălarea banilor.

Denunțătorul în dosar este omul de afaceri Cătălin Hideg, condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare în cadrul unei anchete a Parchetului European. Hideg a susținut că i s-ar fi spus că Florian Coldea ar fi singura persoană din România capabilă să rezolve dosarul său penal și a precizat că a plătit deja 100.000 de euro avocatului Trăilă, dintr-un total convenit de 600.000 de euro.

Potrivit rechizitoriului, activitatea infracțională ar fi fost planificată și coordonată, iar Coldea și Dumbravă și-au constituit firme de consultanță care au încheiat contracte cu societăți de avocatură și între firmele proprii. Ancheta relevă modul în care structurile de consultanță au fost folosite pentru a facilita presupuse activități ilegale.

Întrebată dacă ar fi putut evita închisoarea prin colaborarea cu procurorii la momentul potrivit, Elena Udrea a subliniat importanța principiilor personale.