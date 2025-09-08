Elena Udrea a afirmat că în perioada dosarului aflat la Înalta Curte ar fi primit avertismente că urma o decizie defavorabilă, contrară hotărârilor CCR. Potrivit ei, unii oameni din sistem i-ar fi transmis că există patrioți care o susțin, dar și grupuri aliniate „sistemului de la Bruxelles”.

Udrea a povestit că, în noaptea dinaintea fugii, a primit două telefoane: într-unul i s-a spus că dosarul va fi redeschis, iar în altul să plece, deoarece ar fi existat presiuni din partea Laurei Codruța Kovesi.

Ea a spus că pe 6 aprilie 2022 a văzut discuții la Antena 3 și în ziarul Libertatea, pe care le-a interpretat ca semnale privind o decizie iminentă împotriva sa. În aceste condiții, a decis să plece în Bulgaria.

Udrea a spus că a discutat separat cu Florian Coldea și George Maior, iar Coldea i-ar fi confirmat că vor urma lovituri politice și judiciare, pe fondul sprijinului acordat Alinei Bica.

Potrivit ei, Coldea a fost adus la București de generalul Dan și a fost susținut inițial de Traian Băsescu, dar ulterior ar fi fost „preluat” și ar fi acceptat un rol care i-ar fi adus beneficii.

Ea a menționat că Băsescu nu a mai reușit să-l schimbe pe Coldea la final de mandat, iar deciziile ar fi depins de George Maior.

Udrea a afirmat că perioada în care administrația Biden și Mark Gitenstein au revenit în prim-plan ar fi coincis cu încarcerarea sa. Ea a susținut că în trecut Gitenstein ar fi apărat interese ale unor companii americane afectate de proiecte pe care le coordona în București.

De asemenea, a declarat că în 2019 ar fi fost contactată de servicii americane, fiind întrebată despre afaceri legate de familia Biden și transferuri de bani dintre Ucraina și România. Aceste afirmații nu au fost însă susținute cu dovezi în emisiune.

„În spatele fiecărei întâmplări sunt interese pe care le aflăm ulterior. Eu am informații din perioada de până în 2020, când a fost la Fondul Proprietatea (n.r. Mark Gitenstein a condus FP), eu colaborez cu un grup de lucru apropiat de Casa Albă, și cred că are legături cu investigația lui Tulsi Gabbard. Nu vreau să spun mai multe. În Costa Rica, în 2019, am fost contactată, de alte servicii… Am ajuns acolo pentru că și niște recomandări care au legături cu serviciile. Serviciile din mai multe țări m-au contactat ca să discut diferite aspecte. La unele nu am înțeles de ce a trebuit să discute eu. Însă, cu serviciile americane am purtat discuții (…) Reprezentanți ai serviciilor secrete americane m-au contactat pe zona de afaceri ale familiei Biden și banii plimbați din Ucraina în România”, a spus ea la Realitatea PLUS.

Ea a făcut referire și la cazuri pe care le consideră suspecte: moartea judecătorului Mustață și a lui Rudel Obreja. Udrea a susținut că aceste situații ar demonstra modul în care „sistemul” și-ar fi consolidat puterea după 2009, când Traian Băsescu nu mai putea obține un nou mandat.