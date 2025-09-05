În cadrul noului episod al podcastului ”Evenimentul istoric”, jurnalistul Dan Andronic a purtat o discuție despre România ultimilor 30 de ani împreună cu Victor Ciutacu.

Jurnalistul Victor Ciutacu a făcut declarații despre experiențele și convingerile sale din perioada comunistă, explicând că nu s-a simțit niciodată atras de regimurile politice sau de militantismul activ. El a precizat că se afla pe partea FSN-istă, dar nu i-a plăcut să se regimenteze sau să militeze.

Ciutacu a subliniat că părinții săi erau oameni obișnuiți, fără implicare politică semnificativă, tatăl său fiind membru de partid.

În acest context, jurnalistul a afirmat că nu a avut nimic de pierdut la Revoluție, menționând că nu și-a pierdut privilegiile.

”Eram pe partea FSN-istă, dar niciodată nu mi-a plăcut să mă regimentez sau să militez, dar nu-i haleam pe ăia, pe țărăniști și pe liberali (…) părinții mei nu au fost niciunul vreun activist ca să zic că-mi părea rău după regimul în care eram boieri. Erau niște oameni normali. Tata membru de partid, mama nici măcar nu a fost membru de partid (…) Nu am avut ceva de pierdut la Revoluție, că mi-am pierdut din privilegii, ca să spun că nu suportam Forțele Democratice”, spune Victor Ciutacu.

Jurnalistul Victor Ciutacu a vorbit despre participarea sa la vot, recunoscând că, în general, nu obișnuia să meargă la alegeri. El a explicat că, în anumite situații excepționale, s-a prezentat la urne, de exemplu atunci când avea simpatizări față de anumite persoane sau evenimente.

Ciutacu a menționat că a votat o singură dată pentru Sorin Oprescu, deoarece îi plăcea și aveau o relație de amiciție. De asemenea, el a participat la referendumul din 2012 privind demiterea lui Traian Băsescu, votând pentru demiterea acestuia, și a mers la alegerile în care s-au confruntat Ion Iliescu și Vadim Tudor.

”Eu nu prea m-am dus să votez. Prin excepție de la reguli am ajuns la anumite voturi. De obicei, când aveam boală pe unul sau (…) m-am dus o dată să-l votez pe Oprescu că eram, mă rog, amici și că-mi plăcea de Sorin (n.red Sorin Oprescu). M-am dus la referendumul de demitere a lui Băsescu din 2012 să votez pentru demiterea lui Băsescu (…) și la turul dintre Iliescu și Vadim”, a mai spus Victor Ciutacu.

Victor Ciutacu, născut la Sinaia în 1970 și absolvent al Universității Politehnica din București, are o carieră solidă în presă, de la redacții scrise la televiziune.

A fost redactor-șef la „Jurnalul Național” în anii 2000, apoi moderator al emisiunii „Vorbe grele” la Antena 3, iar din 2013 conduce „Punctul Culminant” la România TV.

Podcastul poate fi vizualizat integral mai jos.