Tot mai scump să trăiești decent: o familie are nevoie de peste 11.000 de lei pe lună în 2025

Costul unui trai decent pentru o familie cu doi adulți și doi copii a ajuns la 11.370 de lei pe lună, potrivit Fundației Friedrich Ebert România și Syndex România. Valoarea este cu aproape 9% mai mare decât în 2024, cea mai mare creștere fiind înregistrată la cheltuielile cu locuința, alimentația și utilitățile.

Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România au publicat actualizarea anuală a coșului minim de consum pentru un trai decent, realizată pe baza datelor comunicate de Institutul Național de Statistică (INS).

„Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii, pentru luna septembrie 2025, este de 11.370 lei pe lună.”

Conform raportului, aceasta reprezintă o creștere de 8,8% față de 2024, când valoarea era de 10.450 de lei pe lună.

„Față de 2024, valoarea coșului este cu 920 de lei mai mare. Creșterea valorii totale a coșului de consum în acest an este determinată de creșterea costurilor pentru majoritatea capitolelor, și în special alimentației, achiziției unei locuințe și cheltuielilor cu locuința. Procentual, cheltuielile cu locuința au crescut cel mai mult (+22,6%).”

Pentru alte tipuri de familii, valorile sunt mai mici, dar creșterile procentuale se mențin semnificative.

„Pentru o familie de doi adulți și un copil valoarea coșului este de 9.343 lei pe lună, pentru o familie de doi adulți fără copii este de 7.002 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 4.322 lei pe lună.”

Raportul explică faptul că recalcularea valorii coșului s-a realizat „în baza indicilor de prețuri comunicați de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie 2025 raportat la luna septembrie 2024.”

Autorii studiului reamintesc că scopul coșului minim de consum nu este să indice nivelul minim de supraviețuire, ci să reflecte costurile necesare pentru o viață demnă și echilibrată.

„Pe lângă nevoile imediat necesare supraviețuirii — adăpost, alimentație — coșul minim pentru un trai decent acoperă o serie cuprinzătoare de nevoi curente cum ar fi îmbrăcămintea, igiena personală, educația, îngrijirea sănătății, transportul, comunicațiile, recreerea, precum și eventualele cheltuieli neprevăzute.”

Aceste valori sunt utilizate de organizații sindicale, ONG-uri și cercetători ca indicator al calității vieții și al nivelului real de trai al populației. Ele pot servi și ca reper pentru politicile salariale și sociale.