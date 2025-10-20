Ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat că încă nu a fost propusă nicio valoare pentru salariul minim din 2026. El a explicat că legislația actuală, care implementează directiva europeană privind salariul minim, oferă un mecanism de calcul clar bazat pe indicatori macroeconomici precum salariul mediu brut, productivitatea și inflația, diferit de creșterile subiective aplicate în anii anteriori. Manole a subliniat că acest mecanism matematic va fi utilizat în consultările cu sindicatele și patronatele pentru stabilirea nivelului salariului minim.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că astăzi, la ora 13:00, informațiile privind salariul minim vor fi prezentate oficial sindicatelor și patronatelor în Comisia de dialog social a ministerului. Ulterior, până la sfârșitul săptămânii, este programat un consiliu național tripartit, în care vor participa reprezentanți ai sindicatelor, patronatelor și Guvernului, conform procedurii prevăzute de lege pentru luarea deciziilor.

„N-am propus nimic deocamdată. Avem o lege în vigoare care decurge dintr-o directivă europeană, a salariului minim european. Legislația în vigoare și directiva ne oferă un mecanism de calcul diferit de creșterile acelea – relativ subiective – care s-au practicat ani de zile. Cu care eu n-am fost în dezacord, nu vreau să mă delimitez de ele. Dar acum avem un mecanism în lege. E o formulă matematică și ține de cifrele INS livrate ministerului pe subiectul salariului mediu brut în economie, productivitate, inflație. Sunt niște indicatori macroeconomici listați în lege. Astăzi, la ora 13:00, dăm sindicatelor și patronatelor în Comisia de dialog social de la ministerul Muncii toate aceste informații în mod oficial. După care, probabil, până la sfârșitul acestei săptămâni, vom avea un consiliu național tripartit, în care se vor reuni sindicatele, patronatele și Guvernul. Acesta e traseul de decizie pe care legea ni-l dă astăzi. Asta e procedura”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole la DC News.

Ministerul Muncii a demarat consultările pentru stabilirea salariului minim brut garantat în plată pentru 2026, conform principiilor dialogului social prevăzute de Legea nr. 367/2022.

Sindicatul Național Forța Legii va participa luni la consultările organizate de Ministerul Muncii privind salariul minim brut pe țară pentru 2026, propunând stabilirea acestuia la minimum 4.500 lei.

Potrivit unui raport recent al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS), actualizarea automată prevăzută de HG nr. 35/2025 ar conduce la o creștere de aproximativ 7%, de la 4.050 lei la circa 4.330 lei.

Sindicatul, reprezentativ pentru angajații din Administrația Publică, Sănătate și Asistență Socială, va fi prezent la consultări prin președintele Ringo Dămureanu, în calitate de reprezentant al Confederației Sindicale Naționale Meridian.

Reprezentanții Sindicatului Național Forța Legii subliniază că salariul minim reprezintă o chestiune de justiție socială, nu doar o problemă bugetară.