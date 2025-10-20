Conform surselor politice citate de Antena 3 CNN, majoritatea judecătorilor Curții Constituționale se arată înclinată să respingă ca neconstituționale prevederile legii care cresc vârsta de pensionare și limitează pensiile magistraților, decizia finală urmând să fie luată luni.

Dacă legea pensiilor magistraților va fi respinsă, consecințele ar putea depăși domeniul juridic, punând sub semnul întrebării stabilitatea guvernului și a coaliției aflate la putere.

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, a explicat care ar fi consecințele dacă Curtea Constituțională ar respinge legea.

„E foarte important să vedem pe ce motive. Daca e vorba de motive extrinseci, pe procedură, cum ar fi, de exemplu, avizul CSM-ului, abilitarea Guvernului de a-și angaja răspunderea pe legile justiției etc, atunci legea poate fi reluată cu respectarea procedurii si aprobată.”, spune acesta.

Tudorel Toader a arătat că, dacă obiecția de neconstituționalitate va fi admisă pe fond, principiul legal prevede că o soluție legislativă declarată neconstituțională nu poate fi reluată ulterior, iar acest lucru conferă o importanță deosebită zilei de astăzi.

„Pe de altă parte, daca se admite obiecția de neconstituționalitate pe fond, pe motive intrinseci, atunci este un principiu care spune ca o soluție legislativă declarată neconstituțională nu poate fi reluată ulterior, ceea ce înseamnă că acele soluții declarate neconstituționale nu mai pot fi reluate de legiuitor. De aceea, ziua de astăzi este importantă.”, mai spune el.

Tudorel Toader a subliniat că, deși orice lege poate fi îmbunătățită, nu înseamnă că toate legile sunt neconstituționale.

”Am participat ca judecător, în cei 10 ani, la decizii privind pensiile magistraților, dar este de observat faptul ca actuala lege diferă de cele care au fost declarate neconstituționale. Pe atunci, nu se punea problema majorării vârstei de pensionare și reducerii cuantumului pensiei.”, continuă acesta.

Tudorel Toader a explicat că, în prezent, presa pare să aibă mai multe informații din surse credibile decât publicul. El a amintit experiența sa ca judecător la Curtea Constituțională din Elveția, unde deliberările se desfășurau în public, în prezența părților și a oricui dorea să asiste, iar votul era transparent, pentru ca oamenii să știe cine a votat într-un fel și cine altfel, spre deosebire de practica din România, unde deliberările se desfășoară în secret, în Camera de Consiliu.

Surse judiciare au declarat că, în această dimineață, judecătorii Curții Constituționale s-au reunit într-o ședință informală pentru a analiza viitoarea decizie privind legea pensiilor magistraților, iar discuțiile se află într-un punct foarte echilibrat.

Conform surselor judiciare, dintre cei 9 judecători, 5 ar fi în favoarea respingerii legii și 4 împotrivă, ceea ce ar putea conduce la declararea ei ca neconstituțională. Totuși, doi dintre magistrați nu sunt complet convinși, astfel că majoritatea rămâne extrem de fragilă.

Judecătorii CCR ar putea decide ca legea să fie doar parțial neconstituțională, ceea ce ar reprezenta o problemă mai limitată pentru Guvern și nu ar pune în pericol mandatul premierului Ilie Bolojan.

În cazul în care CCR va da câștig de cauză sesizării ÎCCJ, legea va fi considerată neconstituțională, fie integral, fie parțial, iar Parlamentul și Guvernul vor fi obligați să o revizuiască ținând cont de motivele invocate. Dacă, dimpotrivă, sesizarea este respinsă, legea ar putea fi promulgată rapid, intrând în vigoare conform calendarului prevăzut.

Legea contestată stabilește un plafon de 70% din ultimul salariu net pentru pensiile de serviciu, crește vârsta de pensionare la 65 de ani și extinde perioada minimă de vechime la 35 de ani, modificând totodată și modul de calcul și regulile de tranziție.

Executivul a argumentat că măsurile reprezintă o armonizare cu sistemul public de pensii, menținând impactul bugetar sub control și reducând fenomenul pensionărilor anticipate.