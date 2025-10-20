Decizia Curții Constituționale a României (CCR) de a respinge reforma pensiilor magistraților a stârnit un val de reacții în spațiul politic. Printre cei care au cerut consecințe directe se numără avocatul și europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, care i-a cerut premierului Ilie Bolojan să demisioneze, iar magistraților să pună capăt protestelor.

„Acum, că s-a pronunțat CCR pe legea pensiilor speciale ale magistraților,

(i) Bolojan trebuie să își dea demisia;

(ii) magistrații trebuie să înceteze imediat protestul; serviciul public al justiției a stat destul, justițiabilii au răbdat suficient. Altfel, moralitatea în politică nu mai înseamnă nimic, iar dreptul încetează să mai fie organizarea păcii sociale”, a scris Piperea pe Facebook.

Partidul AUR a emis un comunicat dur la adresa Curții Constituționale, acuzând-o că apără interesele „castelor privilegiate”.

Reprezentanții formațiunii au criticat și Guvernul, amintind declarația premierului Bolojan potrivit căreia, dacă legea va fi respinsă, „este greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”.

„Încă o dată se dovedește că instituția care ar trebui să fie garantul Constituției României și al dreptății este, de fapt, o anexă politizată, brațul lung al sistemului controlat de PSD și PNL, care apără interesele castelor privilegiate”, se arată în comunicat. „De aproape patru luni, românii sunt mințiți pe față cu promisiunea unei „reforme” și cu povești despre reducerea cheltuielilor publice pentru scăderea deficitului bugetar. Ce a reușit până astăzi așa-zisa coaliție reformatoare? Absolut nimic! Privilegiile rămân neatinse iar românii sunt împinși la stâlpul infamiei ca și cum ar fi vinovați pentru furtul banilor din bugetul de stat.”

Potrivit AUR, legea declarată neconstituțională a fost „făcută pe genunchi” și reprezintă „o fumigenă menită să dea impresia că se lucrează pentru reformă”.

„Să nu ne imaginăm că decizia de astăzi reprezintă o sfidare a judecătorilor CCR la adresa coaliției. Din contră, voința judecătorilor este voința celor care i-au numit în funcții, inclusiv a fostului președinte uzurpator Klaus Iohannis și al actualului președinte Nicușor Dan. […] În ce stat european o guvernare formată din mai multe partide de 12%, incapabile să schimbe măcar o lege în bine, mai poate rămâne la putere?”, conchide formațiunea.

Într-o intervenție la emisiunea Ai Aflat! de la Gândul, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat eșecul „marii reforme” promovate de Guvern, considerând că premierul ar trebui să își dea demisia și să folosească momentul pentru o repoziționare politică.

„Ce trebuie să facă Bolojan acum? Să demisioneze! Demisia e ceva personal. Dacă Bolojan are minima inteligență, ar trebui să demisioneze și să candideze la PMB”, a spus Cristoiu.

El a criticat și dependența excesivă a statului de deciziile CCR, pe care o consideră o „anomalie” moștenită din perioada guvernării Năstase.

Fostul ministru USR Claudiu Năsui susține că respingerea reformei era previzibilă și că Executivul a urmărit, de fapt, să pregătească terenul pentru creșterea taxelor.

„Se întâmplă ce era previzibil să se întâmple încă de acum două luni. Scopul guvernului nu a fost niciodată să taie pensiile speciale, ci să pregătească terenul pentru mărirea din nou a taxelor. […] Dacă chiar voia să abroge pensiile speciale, guvernul ar fi trebuit să facă ce a făcut guvernul Boc”, a declarat Năsui.

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis că formațiunea sa nu renunță la eliminarea privilegiilor speciale și că, în cazul în care CCR a respins legea pe fond, partidul va propune o modificare constituțională.

„Curtea Constituţională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraţilor. […] Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem. Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituţional să desfiinţăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei”, a explicat Fritz. „Avem, cu adevărat, voinţa să reformăm statul. […] Pensiile speciale sunt testul de curaj şi de rezistenţă al Guvernului”, a adăugat el, subliniind că statul „trebuie să funcţioneze pentru toţi cetăţenii, nu doar pentru unii privilegiaţi.”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost surprins de jurnaliști pe holurile Parlamentului, la scurt timp după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților. Oficialul a precizat că nu deține informații despre procedura de solicitare a avizului Consiliului Superior al Magistraturii, posibilul motiv pentru care actul normativ a fost respins.

„Nu am detalii despre cum s-a cerut avizul CSM. Fiecare dintre promotorii pachetelor avea obligația să solicite avizele. Noi, Ministerul Finanțelor, am cerut avize de la toți cei care trebuiau să ceară. Nu știu în această speță cine a fost inițiatorul”, a declarat ministrul.

Nazare a subliniat că legea nu genera un impact bugetar semnificativ, însă respingerea ei ar putea afecta obiectivele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Impactul fiscal cel mai mare îl avem în pachetul fiscal, deci în zona aceasta nu e impactul mare. Dar asta nu înseamnă că nu are influență asupra cererii din PNRR”, a explicat oficialul.

Ministrul a evitat să comenteze ipotezele privind o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan sau posibila sa nominalizare pentru funcția de prim-ministru interimar.

Premierul declara, în urmă cu câteva săptămâni, că o respingere a reformei ar pune sub semnul întrebării legitimitatea Guvernului.

„Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”, spunea Ilie Bolojan pe 27 august, la Antena 3 CNN.

Fostul premier Victor Ponta a reacționat și el după decizia Curții Constituționale.. El a avertizat că efectele acestei hotărâri se vor resimți dincolo de domeniul juridic, plasând România într-o nouă etapă de instabilitate.

Ponta consideră că țara are nevoie urgentă de reforme reale, dar acestea trebuie realizate de specialiști autentici, capabili să înțeleagă complexitatea problemelor cu care se confruntă societatea românească.

El a atras atenția că „nimic serios și de durată nu se poate face hei-rup, cu japca, prin propagandă sau prin ședințe de partid”, subliniind nevoia de competență și echilibru în actul de guvernare.