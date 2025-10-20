Compania a anunțat că, de marți, 21 octombrie, vor fi suspendate zeci de trenuri Regio din întreaga țară, inclusiv curse importante care leagă Bucureștiul de Constanța, Brașov sau Fetești.

Suma restantă către CFR SA este de 100.203.237,65 lei, potrivit comunicatului oficial. „Măsurile au caracter temporar, urmând ca circulația trenurilor să fie reluată imediat ce restanțele vor fi achitate integral”, a precizat compania.

Lista completă a trenurilor Regio suspendate începând cu 21 octombrie 2025, ora 00:01:

R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord și retur

R 5539, R 5540: Pașcani – Suceava Nord și retur

R 5568, R 5570: Botoșani – Suceava Nord și retur

R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): București Nord – Urziceni și retur

R 8003: București Obor – Fetești

R 8005: București Obor – Constanța

R 5106, R 5107: Mărășești – Buzău și retur

R 5071, R 5072: Brazi – Buzău și retur

R 3030: Brașov – București Nord

R 3029: București Nord – Brașov

R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timișoara Nord – Oradea și retur

R 3126, R 3129: Gurahonț – Arad și retur

R 3127, R 3128: Arad – Brad și retur

R 4105, R 4106: Bistrița Nord – Cluj Napoca și retur

R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – București Nord și retur

R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu și retur

R 4332: Satu Mare – Oradea

R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu și retur

R 4502: Siculeni – Brașov

R 4533, R 4536: Târgu Mureș – Războieni și retur

R 2441, R 2443: Târgu Mureș – Sibiu și retur

R 2445, R 2447: Teiuș – Târgu Mureș și retur

R 2560, R 2561: Mediaș – Sibiu și retur

R 2563: Sibiu – Sighișoara

R 2564: Beia Hm – Sibiu

R 2567, R 2568: Sibiu – Sighișoara și retur

Începând cu 7 noiembrie 2025, vor fi suspendate și mai multe trenuri InterRegio, care asigură legături importante între marile orașe.

Lista completă a trenurilor InterRegio suspendate:

IR 1634 și IR 1633: Brașov – București Nord și retur

IR 1661 și IR 1662: București Nord – Iași și retur

IR 1571 și IR 1574: București Nord – Galați și retur

IR 1599 și IR 1590: București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur

IR 1531: Timișoara Nord – Baia Mare

IR 1530: Baia Mare – Timișoara Nord (anulat din 8 noiembrie 2025)

IR 1532: Satu Mare – Timișoara Nord

IR 1533: Timișoara Nord – Satu Mare (anulat din 10 noiembrie 2025)

IR 1537 și IR 1539: Timișoara Nord – Oradea și retur

IR 1743 și IR 1744: Arad – Oradea și retur

IR 1745 și IR 1746: Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur

CFR SA a precizat că suspendările sunt valabile „până la noi dispoziții”, urmând ca circulația să fie reluată imediat după achitarea datoriilor.

Decizia vine după acumularea unor datorii consistente din partea CFR Călători către administratorul infrastructurii feroviare, care depășesc pragul de 100 de milioane de lei. Tariful de Utilizare a Infrastructurii (TUI) reprezintă taxa plătită de operatorii de trenuri pentru accesul pe rețeaua feroviară publică, iar neplata acestuia poate duce la suspendarea serviciilor.

Compania a precizat că măsurile sunt strict temporare și că reluarea circulației se va face imediat după achitarea integrală a restanțelor.

CFR SA recomandă călătorilor să verifice înainte de plecare orarul trenurilor și posibilele modificări pe site-urile oficiale ale CFR SA și CFR Călători, precum și în gările de plecare.

Pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de aceste suspendări, CFR SA recomandă publicului călător să consulte, înainte de efectuarea călătoriei, site-ul oficial al companiei, site-urile operatorilor de transport feroviar și informaţiile afişate în staţiile de cale ferată şi la casele de bilete, se arată în comunicatul oficial.