Cătălin Predoiu a explicat că, deși dosarul Schengen pare încheiat, el rămâne direct legat de eforturile statelor europene de a gestiona migrația ilegală. Ministrul a arătat că România tratează această problemă ca pe o prioritate constantă a Ministerului Afacerilor Interne, direcționând resurse suplimentare către Poliția de Frontieră.

El a spus că au fost luate măsuri privind organizarea și protecția frontierei de stat, pentru a reduce drastic fenomenul migrației ilegale și pentru a-l menține la nivelul actual, „aproape de zero”.

„Schengen este aparent un dosar trecut, dar el are legătură cu o problemă mereu actuală, care e mai puţin resimţită în România, respectiv problema migraţiei ilegale. Este un obiectiv fixat ca o prioritate a Ministerului Afacerilor Interne din România încă de la prelarea mandatului, în urmă cu doi ani şi va fi menţionat ca o prioritate şi în perioada următoare. Asta înseamnă că am alocat mai multe resurse umane şi financiare şi logistice către Poliţia de Frontieră. Am luat măsuri privind organizarea mai bună a protecţiei frontierei de stat, astfel încât să reducem drastic fenomenul migraţiei ilegale şi să-l păstrăm acolo unde este astăzi aproape de zero”, a declarat Cătălin Predoiu, luni, într-o conferinţă de presă comuncă cu comisarul european pentru migraţie Magnus Brunner.

Ministrul Afacerilor Interne a subliniat că România are în derulare programe bilaterale cu țările vecine, dar și cu Comisia Europeană, pentru protejarea frontierelor comune. Aceste programe includ acțiuni coordonate, echipe mixte și schimb permanent de date între autoritățile de frontieră.

„Avem programe bilaterale cu vecinii noştri, dar şi cu Comisia Europeană, avem programe prin care protejăm în comun frontiera, avem acţiuni comune, echipe comune, centre de date şi de împărţire a informaţiilor între poliţiile de frontieră. Menţin un permanent contact cu toţi miniştrii de interne din ţările vecine României tocmai pentru a ţine sub control acest fenomen. Am fost personal să inspectez împreună cu ministrul Mitov graniţa turco-bulgară în sud, pentru că acolo este o presiune foarte mare în zona migraţiei legale, migranţi care vin din nordul Africii până în Europa şi apoi urcă prin culoarul balcanic către ţările din centrul, estul şi nordul Europei. România este una dintre aceste ţări”, a declarat ministrul Afacerilor Interne.

Ministrul a menționat și vizita efectuată la granița turco-bulgară, una dintre cele mai presate de fluxurile de migranți din nordul Africii. El a explicat că protejarea acestei frontiere este o misiune complexă, având în vedere terenul accidentat și existența unor rețele internaționale bine organizate de traficanți.

„Am văzut personal cât e de dificil de protejat această frontieră într-un relief accidentat, chiar dacă este protejată de un gard destul de solid, nu este imposibil de trecut şi există reţele internaţionale, organizaţii internaţionale de traficanţi, de migranţi ilegali, care s-au specializat, sunt profesionişti, sunt bine echipaţi, cunosc terenul, au hărţi, au instrumente, au arme şi nu de puţine ori atacă poliţiştii de frontieră. Şi de aceea acest fenomen este unul căruia trebuie să-i acordăm toată atenţia”, a subliniat Predoiu.

Cătălin Predoiu a anunțat că România a trecut cu succes prima misiune de evaluare privind modul de operare a sistemelor Schengen în calitate de stat membru. Raportul oficial urmează să fie publicat în luna noiembrie, iar concluziile vor evidenția progrese semnificative.

„Aş vrea să mai informez publicul din România despre faptul că recent a fost finalizată o primă misiune de evaluare a modului în care România operează sistemele Schengen, de data asta ca stat membru Schengen, parte din Schengen. Raportul oficial va fi publicat în noiembrie. A fost o vizită foarte bună şi România a trecut cu foarte bine acest test. Şi raportul oficial va arăta multe surprize pozitive despre ţara noastră”, a declarat Cătălin Predoiu.

El a adăugat că menținerea unei frontiere sigure și eficiente rămâne o condiție esențială pentru consolidarea statutului României în spațiul Schengen, precum și pentru încrederea partenerilor europeni în capacitatea țării de a gestiona migrația ilegală.