Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni, la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la București. Vizita face parte dintr-un turneu prin mai multe capitale europene, pe care Brunner îl face în primul său an de mandat.

La discuții s-au abordat teme precum lupta împotriva migrației ilegale, cooperarea cu Frontex și Europol, folosirea tehnologiei moderne pentru protejarea frontierelor, introducerea sistemului european digital care va verifica automat intrările și ieșirile din UE.

Guvernul a transmis că întâlnirea a fost axată pe întărirea cooperării în domeniul securității interne, al migrației și al protejării frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Comisarul Brunner a fost interesat de situația la granițele României cu Ucraina și Republica Moldova, posibilele amenințări din partea Rusiei, securitatea generală din interiorul Uniunii Europene.

Discuțiile lor au inclus și evaluarea României pentru spațiul Schengen.

Premierul Bolojan a spus că România este un partener de încredere și contribuie activ la securitatea Uniunii Europene. El a subliniat că țara noastră va continua colaborarea apropiată cu Comisia Europeană. Printre prioritățile României prezentate la întâlnire se numără alocarea de fonduri suficiente pentru securitatea internă în următorul buget european, pregătirea pentru aplicarea noului Pact privind migrația și azilul din 2026, colaborarea cu alte țări în gestionarea migrației, întărirea legăturii cu Frontex, inclusiv prin investiții în echipamente moderne, cum ar fi dronele, pentru supravegherea frontierelor.

Un subiect important discutat de partea română a fost zona Mării Negre, care are un rol strategic, fiind o rută principală între Caucaz și Europa. Premierul Bolojan a spus că siguranța în această zonă este foarte importantă pentru securitatea întregii Uniuni Europene. El a prezentat mai multe proiecte la care se lucrează, legate de cooperarea între țările din regiune pentru protejarea infrastructurii importante (cum ar fi porturile și conductele), activitatea gărzilor de coastă, lupta împotriva criminalității și a traficului de droguri.

Executivul a mai anunțat că se va înființa un centru de securitate maritimă, în acord cu strategia de securitate a Uniunii Europene, iar mandatul agenției Frontex va fi actualizat pentru a ajuta la atingerea acestor obiective.

La finalul întâlnirii, s-a vorbit despre buna colaborare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, dar și despre situația economică și politică din țară.

La discuții au mai participat vicepremierul Cătălin Predoiu, ministrul de interne Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului și secretarul de stat Dragoș Hotea.