Anchetatorii au descoperit sigiliul blocului din Rahova, care a sărit în aer vineri, 17 octombrie, rupt printre dărâmături, și l-au dus la secția de poliție, potrivit surselor Antena 3 CNN. Administratoarea imobilului, unde explozia a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 15, a fost audiată la Parchetul Curții de Apel București. Aceasta susține că sigiliul, pus cu o zi înainte de angajații companiei, ar fi fost rupt de reprezentanții firmei care efectuau revizia instalației de gaze, recomandați de Distrigaz.

„Nu l-am rupt noi. Cei de la firmă l-au rupt. Mirosea foarte puternic a gaz. Noi am oprit gazele din data de 16 octombrie, la ora 07:00”, a precizat aceasta.

Administratorul blocului din Rahova, întrebat de ce sigiliul a fost rupt de angajații firmei, a declarat: „Nu știu, întrebați-i pe ei”.

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a emis un raport după explozia din Rahova, recomandând interzicerea accesului în clădire și delimitarea unei zone de siguranță de 30 de metri în jurul imobilului. În document se propune demolarea controlată a etajelor 5-8, afectate direct de explozie, precum și instalarea unor popi de siguranță pentru consolidarea structurii.

Raportul ISC precizează că „se va acţiona astfel încât să se elimine elementele structurale avariate fără a genera prăbuşiri ale unor componente de dimensiuni mari”. Inspectorii avertizează că, având în vedere gradul de avariere al structurii de rezistență la etajele 4-7, există un risc ridicat ca elemente structurale dislocate să ducă la prăbușiri extinse.

Trei femei și alte 15 persoane au fost rănite în urma exploziei de la blocul din Rahova. Dintre răniți, șapte au fost deja externați, iar un bărbat a fost transferat la un spital din Austria.

Ancheta continuă, autoritățile investigând toate circumstanțele care au dus la producerea tragediei.

Luni, deputații AUR, SOS și POT au depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaților o cerere pentru înființarea unei comisii de anchetă privind explozia de pe Calea Rahovei, însă conducerea Camerei a respins solicitarea opoziției.

”Deputaţii din grupul parlamentar AUR, SOS şi POT, au depus astăzi proiectul de hotărâre privind înfiinţarea comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea cauzelor, circumstanţelor şi responsabilităţilor legate de explozia din Calea Rahovei, sectorul 5, Bucureşti”, a spus deputatul Valeriu Munteanu, într-o conferinţă de presă.

Parlamentarul AUR a precizat că înființarea comisiei parlamentare nu înlocuiește și nu interferează în niciun fel cu ancheta penală aflată în derulare.

”Procurorii îşi vor face treaba şi vor stabili răspunderi individuale, însă Parlamentul are o altă misiune, să investigeze cauzele instituţionale, administrative şi politice ale dezastrului. În calitate de parlamentari, ne interesează şi pe români îi interesează să afle dacă autorităţile statului au fost sesizate din timp şi au ignorat semnalele de alarmă privind mirosul de gaze, dacă operatorul de distribuţie şi-a îndeplinit obligaţiile legale, dacă verificările tehnice au fost făcute conform legii sau doar formal şi unde a cedat lanţul de responsabilitate dintre Primăria sectorului 5, primăria Capitalei, ANRE, ISC şi ISU”, a mai spus Munteanu.

Deputatul AUR a subliniat că scopul comisiei este să evidențieze deficiențele sistemice care au permis producerea unei astfel de tragedii într-un oraș european în 2025.

”Vom solicita toate documentele, rapoartele, procesele verbale şi vom audia reprezentanţii tuturor instituţiilor implicate, de la ministere până la operatori economici şi vom formula propuneri legislative pentru ca asemenea drame să nu se mai repete”, a precizat el. Valeriu Munteanu a mai spus că dincolo de anchetă, acest demers este un act de responsabilitate democratică. ”Este datoria Parlamentului să vegheze la buna funcţionare a instituţiilor statului şi să asigure că fiecare autoritate îşi îndeplineşte misiunea constituţională de a proteja viaţa şi siguranţa cetăţenilor. După tragediile de la Colectiv şi Crevedia, românii au dreptul să vadă că Parlamentul nu mai acceptă tăcerea, muşamalizarea sau pasarea răspunderii de la o instituţie la alta. Comisia de anchetă pentru explozia din Calea Rahovei nu va căuta vinovaţi de circunstanţă, ci adevărul şi responsabilitatea instituţională. Acolo unde alţii preferă tăcerea, noi alegem transparenţa. Acolo unde alţii vor să închidă dosarul, noi vrem să deschidem ochii societăţii. E timpul ca Parlamentul să-şi exercite rolul constituţional de control şi să demonstreze că statul român nu este indiferent la suferinţa propriilor cetăţeni”, a menţionat parlamentarul AUR.

Conducerea Camerei Deputaţilor a respins solicitarea parlamentarilor Opoziţiei.