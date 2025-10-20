Aeroportul Internațional Henri Coandă din București reprezintă poarta principală de intrare și ieșire din țară pentru milioane de pasageri anual, iar eficiența serviciilor sale nu depinde doar de zboruri și terminale, ci și de facilitățile de parcare.

Accesibilitatea, siguranța și organizarea locurilor de parcare sunt esențiale pentru experiența călătorilor, fie că aceștia sosesc pentru afaceri, vacanțe sau își iau rămas bun de la cei dragi.

În acest context, parcările aeroportului au evoluat pentru a răspunde cerințelor diverse ale vizitatorilor, de la opțiuni pe termen scurt, convenabile pentru transfer rapid, până la soluții pe termen lung, adaptate celor care pleacă în călătorii prelungite.

Easy Parking Otopeni – Strada Gării Baloteşti 28

Parcare în Otopeni – Calea Bucureștilor 255

Parcare park4fly.ro – Str. Drumul Garii 24A, Balotesti

Olimpia Parking – Bulevardul Aeroportului, Otopeni

Oviale Park – Str. Gării Baloteşti 26, Otopeni

La această întrebare nu există un răspuns unic, având în vedere că prețul diferă în funcțe de numărul de zile în care vei lăsa mașina în parcare, dar și de tipul autovehiculului.

De exemplu, prețurile pentru Easy Parking Otopeni sunt următoarele:

Tarife autoturisme

1 zi – 49,4 lei/zi

– 49,4 lei/zi 2 zile – 43,8 lei/zi

– 43,8 lei/zi 3 zile – 34,2 lei/zi

– 34,2 lei/zi 4-6 zile – 29,4 lei/zi

– 29,4 lei/zi 7-13 zile – 27,4 lei/zi

– 27,4 lei/zi 14-22 zile – 26 lei/zi

– 26 lei/zi 23+ zile – 21 lei/zi

Easy Parking Otopeni arată pe site-ul oficial că cei care plătesc online beneficiază de o reducere de 10%.

Tarife microbuze

1 zi – 68,35 lei/zi

– 68,35 lei/zi 2 zile – 58,85 lei/zi

– 58,85 lei/zi 3 zile – 49,35 lei/zi

– 49,35 lei/zi 4-6 zile – 39,85 lei/zi

– 39,85 lei/zi 7-13 zile – 37,95 lei/zi

– 37,95 lei/zi 14-22 zile – 35,10 lei/zi

– 35,10 lei/zi 23+ zile – 33,20lei/zi

La fel ca în cazul autoturismelor, și aici există o reducere de 10% pentru cei care plătesc online.

Parcare în Otopeni are alte prețuri, acestea fiind și ele diferite în funcție de mai multe aspecte, tarifele fiind următoarele:

Tarife parcare Aeroport Otopeni cu rezervare online

1 zi – 30 lei

– 30 lei 2 zile – 50 lei

– 50 lei 3 zile – 70 lei

– 70 lei 4 zile – 90 lei

– 90 lei 5 zile – 110 lei

– 110 lei 6 zile – 120 lei

– 120 lei 7 zile – 130 lei

– 130 lei 8 zile – 140 lei

Potrivit site-ului oficial, pentru primele 5 zile de parcare se aplică tarife diferentiate, apoi costul scade la doar 10 lei/zi in plus pentru fiecare zi suplimentara.

Tarife parcare Aeroport Otopeni fără rezervare online

1 zi – 40 lei

– 40 lei 2 zile – 80 lei

– 80 lei 3 zile – 120 lei

– 120 lei 4 zile – 140 lei

– 140 lei 5 zile – 160 lei

– 160 lei 6 zile – 170 lei

– 170 lei 7 zile – 180 lei

– 180 lei 8 zile – 190 lei

Potrivit site-ului park4fly.ro, pentru Aeroportul Otopeni prețurile sunt următoarele:

Tarife autoturisme

1 zi – 48,80 lei/zi

– 48,80 lei/zi 2 zile – 43,20 lei/zi

– 43,20 lei/zi 3 zile – 33,60 lei/zi

– 33,60 lei/zi 4-6 zile – 28,80 lei/zi

– 28,80 lei/zi 7-13 zile – 26,80 lei/zi

– 26,80 lei/zi 14-22 zile – 24,80 lei/zi

– 24,80 lei/zi 23+ zile – 28,84 lei/zi

Tarife microbuze

1 zi – 63,65 lei/zi

63,65 lei/zi 2 zile – 54,15 lei/zi

– 54,15 lei/zi 3 zile – 44,65 lei/zi

– 44,65 lei/zi 4-6 zile – 35,15 lei/zi

– 35,15 lei/zi 7-13 zile – 33,25 lei/zi

– 33,25 lei/zi 14-22 zile – 30,40 lei/zi

– 30,40 lei/zi 23+ zile – 28,50 lei

Pentru parcarea Olimpia, prețurile sunt următoarele:

1 oră: 10 lei

10 lei 2 ore : 20 lei

: 20 lei 3 ore: 30 lei

30 lei 4 ore: 40 lei

40 lei 5 ore: 50 lei

50 lei 6 ore – 24 de ore: 75 lei (standard) / 60 lei (promoție)

– 24 de ore: 75 lei (standard) / 60 lei (promoție) 1 zi: 75 lei (standard) / 60 lei (promoție)

75 lei (standard) / 60 lei (promoție) 2 zile: 150 lei (standard) / 120 lei (promoție)

150 lei (standard) / 120 lei (promoție) 3 zile: 225 lei (standard) / 180 lei (promoție)

225 lei (standard) / 180 lei (promoție) 4 zile: 300 lei (standard) / 240 lei (promoție)

Începând cu a 5-a zi: 55 lei/zi (standard) / 40 lei/zi (promoție)

Pentru Oviale Park, prețurile sunt următoarele:

1 zi: 54 Lei (online) / 60 Lei (la locație)

2 zile: 76,5 Lei (online) / 85 Lei (la locație)

3 zile: 99 Lei (online) / 110 Lei (la locație)

4 zile: 121,5 Lei (online) / 135 Lei (la locație)

5 zile: 144 Lei (online) / 160 Lei (la locație)

6 zile: 171 Lei (online) / 190 Lei (la locație)

7 zile: 193,5 Lei (online) / 215 Lei (la locație)

8 zile: 216 Lei (online) / 240 Lei (la locație)

9 zile: 238,5 Lei (online) / 265 Lei (la locație)

10 zile: 261 Lei (online) / 290 Lei (la locație)

11 zile: 283,5 Lei (online) / 315 Lei (la locație)

12 zile: 306 Lei (online) / 340 Lei (la locație)

13 zile: 328,5 Lei (online) / 365 Lei (la locație)

14 zile: 351 Lei (online) / 390 Lei (la locație)

15 zile: 373,5 Lei (online) / 415 Lei (la locație)

16 zile: 396 Lei (online) / 440 Lei (la locație)

17 zile: 418,5 Lei (online) / 465 Lei (la locație)

18 zile: 441 Lei (online) / 490 Lei (la locație)

19 zile: 463,5 Lei (online) / 515 Lei (la locație)

20 zile: 486 Lei (online) / 540 Lei (la locație)

21 zile: 508,5 Lei (online) / 565 Lei (la locație)

22 zile: 531 Lei (online) / 590 Lei (la locație)

23 zile: 553,5 Lei (online) / 615 Lei (la locație)

24 zile: 576 Lei (online) / 640 Lei (la locație)

25 zile: 598,5 Lei (online) / 665 Lei (la locație)

26 zile: 621 Lei (online) / 690 Lei (la locație)

27 zile: 643,5 Lei (online) / 715 Lei (la locație)

28 zile: 666 Lei (online) / 740 Lei (la locație)

Parcarea pe termen lung, indiferent unde este, poate fi simplă și sigură dacă urmezi câțiva pași deloc grei. În primul rând, verifică nivelul uleiului și al lichidului de frână și completează dacă este necesar.

De asemenea, trebuie să te asiguri și că pneurile sunt umflate la presiunea recomandată de producător. Poți afla care este presiunea recomandată de pe sticker-ul montat pe cantul ușii șoferului sau, la anumite modele, de pe sticker-ul poziționat pe capacul rezervorului. Acest sticker indică atât presiunea optimă pentru față și spate, cât și eventuale valori pentru încărcături maxime sau condiții speciale.

Specialiștii spun că este important să știi în ce stadiu este bateria și, dacă nu era deja evident, închide toate geamurile, încui ușile și ia cheile cu tine.