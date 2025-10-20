Victor Ponta a afirmat că în prezent au loc tot mai multe nenorociri, iar oamenii par tot mai insensibili la ele, ca și cum s-ar fi obișnuit cu suferința.

El a spus că, deși nu consideră necesară demisia guvernului, lipsa oricărei reacții este îngrijorătoare. De asemenea, a menționat că Nicușor Dan a avut dreptate când a calificat situația drept inadmisibilă și a adăugat că, spre deosebire de acum zece ani, când unii cereau demisii, aceiași oameni s-au dovedit între timp corupți și nu se mai poate aștepta nimic bun de la ei.

„Se tot întâmplă nenorociri și parcă oamenii nici nu mai sunt sensibili la ele, parcă ne obișnuim cu necazurile. Eu nu cred că guvernul trebuie să-și dea demisia, dar faptul că nu se întâmplă nimic — a ieșit Nicușor Dan și a spus: „este inadmisibil”. Acum 10 ani strigau „demisia”; de la acei oameni nu trebuie să vă așteptați la ceva bun — sunt corupți”, a declarat Victor Ponta, la România TV.

Victor Ponta a susținut că toți cei vinovați vor plăti mai devreme sau mai târziu, deoarece, în opinia sa, unele fapte nu pot fi iertate. El a afirmat că acei oameni, pe care îi consideră lipsiți de conștiință, vor fi pedepsiți, iar singura sa preocupare rămâne soarta românilor și a țării. Ponta a adăugat că, indiferent ce au votat oamenii sau ce li s-a promis, realitatea arată altfel: taxele cresc, întreținerea devine tot mai scumpă, iar siguranța în propria casă nu mai este o certitudine.

A remarcat, de asemenea, că societatea pare tot mai împietrită și insensibilă. El a povestit că mulți cetățeni îl întreabă dacă există șanse ca actuala clasă politică să fie înlăturată, însă crede că acest lucru nu se va întâmpla, deoarece acești lideri sunt sprijiniți din exterior, iar o parte dintre români au ales să se supună unor interese străine.

„Toți vor plăti, eu sunt convins de lucrul ăsta. Este un păcat care nu se iartă. Oamenii ăștia au un suflet cariat și vor fi pedepsiți. Grija mea este pentru români și pentru România. Ați votat ceva, nu contează ce ați votat; vi s-a spus că nu cresc taxele — nu contează ce v-a spus. Întreținerea este din ce în ce mai scumpă, toate sunt duble, triple. V-a spus că e sigur în casă? Nu e sigur în casă. Chiar așa ne-a împietrit sufletul, nu mai simțim nimic. Mi se întâmplă foarte des: mă opresc oameni, „domnul Ponta, scăpăm de ăștia?” Nu scăpăm de ei, pentru că sunt ținuți de cei din afară, pentru că unii din România și-au vândut sufletul altora care se lasă manipulați”, a mai spus Victor Ponta.

Fostul premier Victor Ponta a susținut că, dacă el, Sorin Grindeanu sau Marcel Ciolacu s-ar fi aflat în aceeași situație, reacția publică ar fi fost mult mai dură, cu proteste și critici aprinse.

El a spus că românii au ajuns să accepte nedreptățile ca pe ceva normal, trăind cu o durere continuă în fața nepăsării autorităților. Ponta a arătat că, deși au trecut zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, statul român nu a reușit să construiască nici măcar un centru adecvat pentru marii arși, pacienții fiind nevoiți să fie transportați în străinătate cu șanse minime de supraviețuire.

Fostul premier a acuzat ipocrizia celor care, în trecut, îl criticau pentru lipsa paturilor în spitale, dar care astăzi nu au făcut nimic pentru a schimba situația. În opinia sa, este revoltător că s-au cheltuit milioane de euro pe proiecte inutile, în timp ce nici măcar câteva paturi de spital nu s-au putut realiza.

Ponta a încheiat spunând că România a ajuns o țară exploatată, tratată ca o simplă „vacă de muls” de către cei care profită de pe urma ei.