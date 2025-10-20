În Dobrogea și Bărăgan, ziua de luni va fi caracterizată de un cer senin, câțiva nori răzleți și un vânt slab. Temperaturile vor scădea ușor față de ziua precedentă, ajungând până la 16 grade în Bărăgan, potrivit ANM.

În Moldova, mai ales în sudul regiunii și în nordul Munteniei, dimineața vor fi condiții de ceață, însă cerul se va limpezi pe parcursul zilei. Vremea va fi mai rece decât duminică, iar la amiază maximele vor atinge cel mult 14 grade.

Și în jumătatea nordică a Moldovei, precum și în Bucovina, dimineața este posibil să apară ceață. Ulterior, soarele va domina cerul, însă temperaturile vor rămâne scăzute pentru această perioadă a anului, cu maxime de aproximativ 12 grade la amiază.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar vântul nu va crea probleme. Temperaturile vor rămâne aproape de valorile înregistrate duminică, cu maxime de până la 13 grade în Maramureș. În regiunile vestice, norii vor fi prezenți doar sporadic, fără a se aștepta ploi, iar temperaturile maxime, în ușoară scădere față de ziua precedentă, vor ajunge până la 16 grade.

Pe seară și după lăsarea nopții, vântul se va intensifica în sudul Banatului, cu rafale de 50 km/h în zonele joase și până la 80 km/h la altitudini mari.

Dimineața în Transilvania va fi foarte rece, în special în depresiuni, unde se vor semnala și condiții de ceață. Cerul va rămâne senin pe parcursul zilei, însă temperaturile vor fi scăzute pentru această perioadă a anului. Noaptea, în zonele depresionare, minimele se vor apropia de pragul gerului, atingând valori de până la -8 grade.

În Oltenia, luni va fi o zi frumoasă, cu cer senin, vânt slab și fără alte fenomene care să afecteze timpul. Temperaturile maxime vor ajunge până la 16 grade. În sudul regiunii, cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar valorile termice, în ușoară scădere față de duminică, vor atinge 17 grade în Lunca Dunării, apropiate de normalul perioadei.

Luni dimineața va fi rece, dar pe parcursul zilei cerul va rămâne senin, vântul va fi slab, iar temperatura maximă va urca până la 16 grade.

Marți vremea se încălzește ușor, cu maxime de 18 grade și atmosferă predominant însorită, vântul devenind activ.

Miercuri se înmulțesc norii, dar ploile nu sunt prognozate, iar temperatura rămâne în jur de 18 grade după-amiaza. Dimineața și noaptea de miercuri spre joi este posibilă ceață.

Joi se anunță o zi caldă pentru perioada calendaristică, cu maxime de 21 de grade, cer predominant senin, vânt slab și posibilă ceață dimineața și noaptea.

Luni dimineața este rece la munte, cu cer senin pe tot parcursul zilei. Seara, norii se adună în masivele vestice și nord-vestice, iar în Munții Banatului se va intensifica vântul.

Marți temperaturile cresc ușor, cu înnorări în masivele vestice și nordice și posibil câțiva stropi de ploaie. Vântul va fi puternic în Munții Meridionali și Banat, mai ales la altitudini mari.

Miercuri soarele apare trecător, temperaturile cresc puțin, iar în Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali pot apărea ploi slabe și izolate.

Joi vremea devine caldă pentru această perioadă, cu înnorări pe întreaga zonă montană și ploi mai ales în masivele vestice și nord-vestice. Vântul va prezenta intensificări pe creste.