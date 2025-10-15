Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat că zilele de miercuri și joi vor fi caracterizate de temperaturi scăzute în aproape toată țara. În timpul nopților, în special în zonele depresionare și la munte, valorile termice pot coborî sub zero grade. Începând de vineri, însă, vremea se va ameliora, iar maximele vor atinge 19-20°C.

„Într-adevăr, de astăzi, răcirea va fi de interes în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime astăzi vor fi cuprinse între 11 până la 17°, iar minimele, pe parcursul nopții care va urma, între 1 până la 10° posibil mai coborâte în depresiuni, sub 0°, acolo unde cu siguranță vor fi și condiții de producere a brumei. De altfel, încă din această dimineață am înregistrat 0° la Joseni, în Capitală, o minimă în jurul la 9, 10° și, comparativ cu ziua de ieri, care a adus încă valori de 20, 21° încă în Capitală, astăzi doar 15, 17°. Vremea va fi rece în următoarele zile față de perioada în care ne aflăm, pentru că de la o zi la alta, în următoarele zile, cu mici variații, este posibil să consemnăm, așa cum am spus, temperaturi între 10 până la 17° și minime între 0 până la cel mult 10° chiar cu -3, -4 în depresiuni,” a explicat Elena Mateescu, director ANM.

Meteorologul a adăugat că de vineri se va observa o încălzire treptată, cu temperaturi maxime apropiate de 20 de grade.

„La altitudini mai mari, pe creste, este posibil să consemnăm precipitații mixte, în rest ploi slabe și moderate, dar și intensificări ale vântului, cu precădere în zona montană înaltă. De vineri însă, veștile sunt bune. Valorile de temperaturi vor fi în creștere, astfel încât de cartul temperaturilor la final de săptămână să fie între 13 până la 19, 20° chiar și în Capitală, o maximă în jurul la 17-19 grade,” a precizat Elena Mateescu.

Conform estimărilor meteorologice pentru perioada 13–26 octombrie, săptămâna curentă va aduce temperaturi caracteristice lunii, urmată de o perioadă mai rece, de scurtă durată.

BANAT

În Banat, temperaturile diurne vor oscila în jurul mediilor normale pentru această perioadă, însă mijlocul săptămânii va aduce o răcire accentuată. În cea de-a doua săptămână, vremea se va răci din nou la început, urmând ca apoi să se încălzească treptat. Maximele vor fi, în general, între 16 și 20°C, cu valori mai scăzute în jurul datelor de 15 și 20 octombrie. Minimele nocturne vor coborî uneori la 2–4°C, iar în rest se vor menține între 4 și 8°C. Sunt posibile ploi temporare, mai ales spre sfârșitul primei săptămâni.

CRIȘANA

Și în Crișana, temperaturile vor avea variații zilnice. În prima parte a intervalului, vremea va fi apropiată de normal, dar mai rece la mijlocul săptămânii. În cea de-a doua, se va răci din nou la început, apoi valorile vor crește treptat. Maximele vor fi între 14 și 18°C, iar minimele nocturne între 2 și 8°C. Se așteaptă ploi mai consistente spre finalul primei săptămâni.

TRANSILVANIA

În Transilvania, începutul perioadei va aduce o vreme răcoroasă, dar ulterior se vor înregistra valori mai ridicate. Maximele vor varia între 12 și 17°C, iar minimele între 0 și 6°C, cu posibilitatea formării brumei în diminețile reci. Precipitațiile vor fi mai frecvente în primele zile și din nou spre sfârșitul primei săptămâni.

MARAMUREȘ

Până în jurul datei de 21 octombrie, temperaturile din Maramureș vor fi sub mediile normale, urmând apoi o încălzire. Maximele vor oscila între 13 și 17°C, iar minimele între 0 și 6°C. În unele nopți se va forma brumă. Se anunță ploi temporare, mai ales spre finalul primei săptămâni.

MOLDOVA

În Moldova, primele zile ale perioadei vor fi mai reci decât de obicei, dar la finalul săptămânii vremea se va ameliora. Maximele se vor încadra între 13 și 17°C, iar minimele între 2 și 8°C. Va ploua temporar, mai ales la începutul și sfârșitul primei săptămâni.

DOBROGEA

În Dobrogea, vremea se va menține în general apropiată de normalul perioadei, cu maxime între 14 și 19°C. Minimele se vor situa între 5 și 11°C. Răcirea va fi mai accentuată la mijlocul lunii, dar spre final temperaturile vor crește ușor. Sunt posibile ploi locale.

MUNTENIA

Muntenia va avea variații termice moderate, cu maxime între 14 și 20°C și minime între 3 și 8°C. Se vor semnala ploi temporare, mai ales la începutul și finalul primei săptămâni.

OLTENIA

În Oltenia, temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 20°C, iar minimele între 4 și 8°C. După o perioadă mai rece la mijlocul lunii, vremea va deveni din nou blândă. Ploile vor apărea mai ales spre sfârșitul primei săptămâni.

ZONA MONTANĂ

La munte, temperaturile diurne se vor situa sub mediile normale, cu maxime între 4 și 10°C. Nopțile vor fi reci, cu valori negative până în jurul datei de 22 octombrie. Sunt prognozate ploi, lapoviță și chiar ninsoare la altitudini mari.