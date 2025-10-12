Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar dimineața și seara se va forma ceață în mai multe regiuni. În jumătatea nordică a țării, este așteptată apariția brumei.

Prognoza meteo emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă o răcire semnificativă a vremii la început de săptămână, în special în regiunile nordice, estice şi centrale ale ţării. Luni, doar în sud şi sud-vest se vor mai înregistra temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, în timp ce restul teritoriului va resimţi o scădere accentuată a temperaturilor, acestea coborând uşor sub mediile multianuale.

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, însă se vor semnala înnorări şi ploi locale în Maramureş, Transilvania şi Moldova, iar izolat, și în celelalte regiuni. Spre seară şi în timpul nopţii, norii se vor extinde către sud-est, aducând precipitaţii în Muntenia, Dobrogea şi nord-estul Olteniei. În zona montană înaltă, ploile se vor transforma treptat în lapoviţă şi ninsoare, semn al instalării vremii reci de toamnă târzie.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în zonele montane, dar şi în estul şi sud-estul ţării, precum şi în extremitatea sud-vestică. Temperaturile maxime vor varia între 11–12 grade Celsius în nordul Moldovei şi estul Transilvaniei şi până la 20–21 de grade în sudul ţării, unde vremea va rămâne ceva mai blândă. Minimele nocturne se vor situa, în general, între 0 şi 10 grade Celsius, însă în zonele depresionare se pot înregistra valori uşor negative.

De asemenea, meteorologii avertizează că dimineaţa şi noaptea va fi ceaţă în mai multe regiuni, afectând vizibilitatea în trafic. Spre sfârşitul intervalului, în nord-vestul ţării, izolat, se va forma brumă, semn că aerul rece polar începe să se instaleze treptat.

De marţi, temperaturile vor coborî sub normalul perioadei, cu minime care pot atinge -3…-2 grade Celsius în zonele depresionare. Astfel, începutul de săptămână aduce o tranziţie clară către vremea de sfârşit de toamnă, cu episoade de ploi, lapoviţă şi primele semne de iarnă în zonele montane.

În sudul și sud-vestul României, vremea se va menține ușor mai caldă, cu temperaturi apropiate de mediile specifice perioadei. În schimb, în restul regiunilor se va resimți o răcire treptată. Cerul va fi variabil, însă se vor semnala înnorări și ploi locale în Maramureș, Transilvania și Moldova, iar seara și noaptea precipitațiile se vor extinde în Muntenia, Dobrogea și nord-estul Olteniei.

La munte, ploile vor fi mixte, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări în est, sud-est și la altitudini mari. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 21°C, iar minimele între 0 și 10°C. Spre sfârșitul nopții, se va forma brumă în nord-vest.

În București, vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, dar se va înnora spre seară, când sunt posibile ploi slabe. Maxima va fi de 19–20°C, iar minima de 7–8°C.

Răcirea vremii se va accentua, iar temperaturile vor coborî sub mediile multianuale în majoritatea regiunilor. Va ploua local în sud și izolat în centru și est, în timp ce la munte, peste 1.500 m altitudine, sunt așteptate precipitații mixte.

Maximele vor fi între 11 și 18°C, iar minimele între 0 și 11°C, cu posibile scăderi până la -3°C în Transilvania și Maramureș. Se va semnala ceață și brumă în jumătatea de nord a țării.

În Capitală, vremea se va răci considerabil, cu maxime de 15–17°C și ploi trecătoare.

Ziua de miercuri va aduce vreme rece pentru mijlocul lunii octombrie. Cerul va fi variabil, dar se vor menține unele înnorări în sud și sud-est, unde se mai pot înregistra ploi slabe. La munte, apar precipitații mixte.

Temperaturile maxime vor varia între 9 și 17°C, iar minimele între -4 și 7°C. În nord și centru se va produce brumă, iar ceața va apărea izolat dimineața și noaptea.

În București, cerul va fi mai noros dimineața, cu posibile ploi ușoare, dar se va însenina treptat spre seară. Maxima va fi de aproximativ 12°C, iar minima de 3–5°C.

De joi, temperaturile vor crește ușor, însă se vor menține sub media normală pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări și ploi slabe în sud și sud-est, iar pe crestele montane se pot semnala precipitații mixte.

Maximele vor fi între 10 și 18°C, iar minimele între -4°C în depresiunile din Transilvania și până la 10–12°C pe litoral.

În București, vremea va deveni ușor mai blândă, cu maxime de 16–17°C și minime de 3–6°C.

Spre finalul săptămânii, temperaturile vor oscila ușor, apropiindu-se temporar de mediile normale, dar apoi vor începe din nou să scadă. Meteorologii anunță o probabilitate mai ridicată de ploi în sudul țării, semn că toamna își intră pe deplin în drepturi.