Pentru ca o astfel de dobândire să fie posibilă, terenul trebuie să facă parte din domeniul privat al statului sau al unei unități administrativ-teritoriale și să nu fie destinat unei utilități publice. Prin urmare, nu pot fi dobândite terenurile care aparțin parcurilor, școlilor, drumurilor sau altor zone de folosință publică.

Legea reglementează două mari situații în care se poate obține dreptul de proprietate: atribuirea în proprietate a terenurilor aferente caselor și anexelor gospodărești, precum și constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor atribuite anterior doar în folosință, pentru construirea de locuințe.

Prima categorie se referă la persoanele care dețin sau au dobândit o casă construită înainte de 1 ianuarie 1990, dar care nu sunt proprietare și asupra terenului de sub aceasta, teren aflat în proprietatea statului sau a primăriei. În aceste cazuri, legea permite atribuirea dreptului de proprietate nu doar asupra suprafeței de teren ocupate de construcție, ci și asupra curții și grădinii aferente.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, trebuie îndeplinite mai multe condiții: locuința și anexele gospodărești să fi fost edificate înainte de 1 ianuarie 1990, solicitantul să fie proprietarul actual al construcției – inclusiv dacă a cumpărat-o conform Legii nr. 112/1995 sau prin alte acte de vânzare-cumpărare –, să figureze în registrul agricol, registrele cadastrale sau cartea funciară a construcției, iar aceasta să fie înregistrată în evidențele fiscale. De asemenea, terenul nu trebuie să facă obiectul unei cereri de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate formulate de alte persoane, condiție considerată îndeplinită dacă o astfel de cerere a fost deja respinsă.

Dacă toate aceste condiții sunt întrunite, proprietarul casei trebuie să depună o cerere la primăria localității pe raza căreia se află terenul. După analizarea documentației, prefectul emite ordinul privind atribuirea titlului de proprietate.

A doua categorie se referă la situațiile în care terenul intravilan a fost atribuit doar cu titlu de folosință, în scopul construirii unei locuințe. Persoanele care dețin o astfel de casă pot solicita transformarea dreptului de folosință în drept de proprietate, cu condiția să dovedească faptul că terenul le-a fost acordat pentru folosință permanentă sau pe durata existenței construcției.

Legea nu interzice constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în coproprietate. În aceste cazuri, fiecare proprietar primește o parte proporțională cu cota pe care o deține din construcție. Procedura se aplică inclusiv terenurilor aferente locuințelor colective, cum ar fi blocurile de apartamente. Cererea se adresează primăriei locale, iar atribuirea în proprietate se realizează, la fel ca în primul caz, prin ordinul prefectului.