Mulți români care își cumpără o casă sau un teren se gândesc mai întâi să își pună un gard, pentru siguranță și pentru a delimita proprietatea. Totuși, ceea ce pare o lucrare simplă vine cu reguli clare stabilite de lege. În România, Legea nr. 50/1991, care reglementează autorizarea lucrărilor de construcție, arată că este nevoie de autorizație de construire pentru împrejmuirea unui teren.

Legea menționează expres că autorizația de construire se eliberează pentru „executarea lucrărilor de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie şi desfiinţare a construcţiilor, precum şi a celor de împrejmuire a terenurilor”.

Cu alte cuvinte, un gard nu este doar un element de decor, ci intră în categoria construcțiilor fixe. Asta înseamnă că indiferent dacă este vorba despre un gard între două proprietăți vecine sau unul care dă spre drum, atunci când are fundație, stâlpi fixați în beton sau este realizat din zid de cărămidă, se consideră construcție și are nevoie de autorizație.

Atenție! Noul Cod Civil, articolul 561, indică faptul că un proprietar are dreptul, nu obligația, de a-și îngrădi proprietatea. Obligația va apărea însă în momentul în care un vecin începe construcția unui gard, el având dreptul legal să te oblige la o parte din plată pentru construcția unei despărțituri comune.

Există și excepții privind necesitatea obținerii unei autorizații. Dacă cineva vrea să monteze un gard viu (din arbuști), o plasă ușor de scos sau o barieră temporară, nu este nevoie de autorizație.

În plus, trebuie respectate și regulile stabilite de primării. Autoritățile locale pot impune o înălțime maximă a gardului, o distanță minimă față de trotuar sau drum, ori chiar tipul materialelor acceptate. Spre exemplu, unele primării stabilesc inclusiv că gardurile din zonele rezidențiale nu trebuie să fie complet opace, pentru a nu afecta aspectul zonei.

Prețul nu este unul fix, ci variază în funcție de valoarea lucrării. În general, taxa pentru autorizație reprezintă 0,5% din valoarea construcției și montajului.

Unele primării pot stabili o taxă de 1% sau o sumă fixă, prin hotărâri locale. Așadar, costul final depinde atât de dimensiunea gardului, cât și de materialele folosite și de regulile primăriei unde se află terenul.

Legea arată că procedura de autorizare începe cu obținerea Certificatului de Urbanism. După aceea, proprietarul trebuie să parcurgă mai multe etape.

emiterea Certificatului de Urbanism;

emiterea punctului de vedere al autorității competente pentru protecția mediului pentru investițiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

emiterea avizelor și acordurilor;

elaborarea documentației tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;

depunerea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;

emiterea autorizației de construire.

Documentația tehnică va cuprinde detalii despre gard, precum și o schiță. În plus, proprietarul va trebui să obțină avizele cerute prin Certificatul de Urbanism. Dosarul complet se depune la Biroul de Urbanism din cadrul primăriei. Dacă în localitatea respectivă nu există un astfel de birou, atunci documentele se depun la biroul din cadrul Consiliului Județean.

Autorizația de construire este valabilă doi ani (24 de luni). În acest interval, proprietarul trebuie să finalizeze lucrările. Dacă nu reușește, autorizația poate fi prelungită o singură dată, pentru încă 24 de luni.

Pentru obținerea autorizației, proprietarul are nevoie de un dosar complet, care să includă:

Cerere pentru eliberarea autorizației de construire;

Certificatul de Urbanism (CU);

Documentația Tehnică pentru Autorizația de Construire (DTAC);

Acordul de mediu;

Proces verbal de trasare;

Extras de Carte Funciară;

Copii după documentele puse la dispoziție pentru Certificatul de Urbanism.

Aceste acte permit autorităților să verifice dacă gardul respectă normele urbanistice și de siguranță.

Legea prevede sancțiuni clare pentru cei care construiesc garduri fără autorizație. Dacă este vorba de înlocuirea sau repararea unui gard vechi, fără modificarea structurii sau a designului, atunci nu e nevoie de o nouă autorizație. Însă pentru construcția unui gard nou, autorizația este obligatorie.

Cei care încep lucrările fără documentele necesare riscă amenzi usturătoare. Conform legii, sancțiunile pot fi cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei, în funcție de gravitatea cazului.

În plus, autoritățile pot cere proprietarului să intre în legalitate – adică să obțină autorizația după ce a început construcția – sau chiar să demoleze gardul ridicat ilegal.