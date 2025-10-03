În urma alegerilor din 2004, Partidul Umanist, condus de Dan Voiculescu, a devenit decisiv pentru formarea unei majorități parlamentare. Traian Băsescu, ales președinte, își dorea să controleze funcțiile-cheie din Parlament – președinția Senatului, a Camerei Deputaților și numirea prim-ministrului.

Potrivit lui Voiculescu, aceste planuri nu puteau fi puse în aplicare fără sprijinul partidului său.

„Știu, știu. Băsescu i s-a pus pata într-un moment în care Partidul Umanist era cel care determina formarea majorității parlamentare. Era anul 2004. El nu putea să numească șeful Senatului, nu putea să numească șeful Camerei Deputaților, nu putea să numească prim-ministru, nimic. Fără noi nu putea să-și pună oamenii la Cameră și la Senat”, a spus Voiculescu în podcastul „Fain & Simplu”.

Dan Voiculescu a povestit că momentul de ruptură a fost atunci când a refuzat să accepte condițiile impuse de președinte. El i-ar fi transmis lui Traian Băsescu că nu poate trăda PSD-ul, partid cu care câștigase alegerile. În opinia sa, acest refuz a fost începutul ostilităților.

„I-am spus domnului președinte: îmi pare rău, nu pot să fac asta, pentru că eu am participat la alegeri împreună cu PSD-ul. Am câștigat împreună și nu pot acum, după ce am câștigat împreună, să-i trădez pe acești oameni”, spune Voiculescu.

Voiculescu a descris o întâlnire directă cu Traian Băsescu, la Senat, unde discuțiile au degenerat. Potrivit relatării sale, Băsescu ar fi lovit cu pumnul în masă, izbucnind nervos în timpul negocierilor. El a menționat că un martor prezent la acea scenă, astăzi o prezență frecventă la televizor, a asistat la întreaga discuție.

„A dat cu pumnul în masă. Eram la Senat, eram senator. A izbucnit și a lovit masa cu putere. Și am un martor care acum apare foarte frecvent pe un post de televiziune, nu la Antene, dar era acolo și a auzit totul”, mai spune Dan Voiculescu.

Acea scenă din 2004 pare să fi fost scânteia care a transformat relația dintre Traian Băsescu și Dan Voiculescu într-un conflict de lungă durată.

În anii următori, disputa s-a extins în spațiul public, prin atacuri media, campanii politice și declarații acide. Rivalitatea a marcat puternic viața politică din România post-2000 și a culminat cu un proces de răsunet.