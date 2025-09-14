Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică seară, la Digi24, că România riscă să piardă investițiile realizate în Republica Moldova în ultimele două decenii dacă scrutinul parlamentar din 28 septembrie va fi câștigat de formațiuni antieuropene. Potrivit acestuia, un astfel de rezultat ar aduce la conducerea țării un guvern prorus, ceea ce ar afecta direct securitatea și interesele României.

„România a făcut ce a trebuit. Este rândul moldovenilor să-și facă treaba”, a spus Traian Băsescu, subliniind că direcția europeană a Republicii Moldova depinde acum de opțiunea electoratului.

Băsescu a prezentat un bilanț al sprijinului acordat de București în ultimii 20 de ani: 1,5 milioane de pașapoarte românești pentru cetățenii moldoveni, dintre care un milion sunt folosite de oameni care lucrează în prezent în statele Uniunii Europene, 10.000 de burse studențești pe an, finanțări nerambursabile și investiții în infrastructura energetică, prin conexiuni de gaze și curent electric.

Aceste măsuri, a subliniat fostul șef al statului, reprezintă dovada implicării României în menținerea parcursului proeuropean al Chișinăului.

În opinia lui Băsescu, votul diasporei va cântări decisiv în rezultatul de pe 28 septembrie, așa cum s-a întâmplat și la prezidențialele câștigate de Maia Sandu.

„Este rândul moldovenilor să-și facă treaba”, a mai spus acesta, adăugând că mobilizarea celor din străinătate poate înclina balanța în favoarea partidelor proeuropene.

Băsescu a făcut apel la mobilizarea diasporei, pe care o vede decisivă pentru viitorul european al Republicii Moldova. El a reamintit că Maia Sandu și opțiunea proeuropeană au câștigat anterior la limită datorită votului din străinătate și a subliniat că aceeași responsabilitate revine acum celor plecați în Europa.

„Hai să ducem toată Republica Moldova în UE. E în primul rând responsabilitatea celor din diaspora. Am urmărit ce s-a întâmplat anul trecut. Dacă ați observat, ca și la noi în 2009, Maia Sandu a pierdut alegerile în Republica Moldova, la diferență mică, dar a câștigat cu voturile din diaspora. La fel s-a întâmplat și cu referendumul pentru opțiunea pro-europeană sau pro-rusă. A fost câștigată cu votul celor din diaspora. Apelul meu de azi e către cetățenii moldoveni și români care lucrează în Europa și care ar trebui să voteze în favoarea partidului pro-european”, a declarat Traian Băsescu.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt considerate un test major pentru viitorul politic al țării. Un succes al partidelor proeuropene ar consolida direcția deschisă de președinta Maia Sandu și ar menține relațiile apropiate cu Uniunea Europeană și România. În schimb, un rezultat favorabil partidelor proruse ar putea întoarce Chișinăul către orbita Moscovei și ar diminua influența investițiilor românești de până acum.