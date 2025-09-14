Plantele care nu trebuie cultivate niciodată lângă castraveți. Aceste trăsături ar putea influența pozitiv creșterea reciprocă. Pot avea sisteme radiculare care nu concurează sau o plantă poate atrage insecte benefice celeilalte. Există însă și situații în care anumite plante nu au ce căuta lângă altele.

Castraveții (Cucumis sativus) sunt subiectul experimentelor și discuțiilor privind plantarea însoțitoare. Porumbul, de exemplu, este un companion excelent pentru castraveți. Și unuia și celuilalt le plac condiții de sol similare, iar porumbul oferă o structură înaltă și frumoasă pentru castraveți. Iar ridichile pot ajuta la desfacerea solului compactat pentru castraveți și la alungarea anumitor dăunători.

Plantele care ar putea împiedica creșterea castraveților, ar putea produce fructe mai puțin gustoase sau ar putea crea condiții optime pentru proliferarea bolilor și dăunătorilor ar trebui evitate. Rețineți că selectarea plantelor însoțitoare pentru grădina de legume nu este întotdeauna o soluție universală.

Ceea ce funcționează sau nu funcționează în grădina voastră s-ar putea să nu fie valabil pentru toate grădinile. Merită să experimentați diferite combinații pentru a vedea ce funcționează, potrivit gardenguides.com.

Deși plantele de cartofi – în special cartofii irlandezi (Solanum tuberosum) – și castraveții pot avea un gust minunat împreună într-o salată de cartofi, din păcate nu sunt prieteni într-o grădină de legume. Unul dintre principalele motive este că, așa cum se știe, cartofii sunt plante însetate și sensibile la secetă, iar castraveții – ale căror fructe pot conține până la 90% apă – tind să fie mari consumatori de apă.

Competiția pentru apă ar putea ajunge să provoace stres pentru ambele plante, ceea ce ar putea duce la castraveți amari și la scăderea randamentului cartofilor.

O altă problemă este prezența Phytophthora infestans – cunoscută și sub numele de mana cartofului sau mană târzie. Ciuperca responsabilă pentru această mana tinde să prolifereze în apele stătătoare și în solul slab drenat, care poate apărea dacă încercați să țineți pasul cu nevoile de apă ale ambelor plante.

Originară din Balcani și cultivată ca plantă aromatică sau ornamentală, ruta (Ruta graveolens) este un arbust lemnos din familia citricelor. Adesea considerată o plantă repelantă împotriva afidelor, ruta este și o plantă companion pentru trandafiri, zmeură, smochini și lavandă, datorită tendinței sale de a respinge dăunătorii. Cu toate acestea, este o alegere proastă ca plantă companion pentru castraveți: poate avea un impact negativ asupra aromei produsului.

O alegere mult mai bună de plantă companion aromatică pentru combaterea dăunătorilor este mărarul. Spre deosebire de ruta, care se bazează pe parfumul și gustul său neplăcut pentru a alunga dăunătorii, mărarul acționează pentru a atrage prădătorii dăunătorilor, cum ar fi viespile, gândacii. De asemenea, atrage polenizatori benefici, cum ar fi fluturii și albinele!

Floarea pasiunii sau fructul pasiunii (Passiflora edulis), cu flori frumoase și spectaculoase și fructe delicioase, este ușor de cultivat din semințe.

Asocierea cu castraveții nu este posibilă deoarece fructul pasiunii este susceptibil la virusul mozaic al castraveților (CMV), care poate duce la frunze malformate, cu model mozaicat și îngălbenite, și la fructe deteriorate.

Deoarece CMV se poate răspândi fie mecanic (pe mâinile grădinarului), fie prin hrănirea cu afide, cultivarea plantelor susceptibile la virus atât de aproape una de cealaltă nu este recomandată. În plus, prezența CMV poate crește severitatea unei alte afecțiuni comune a fructului pasiunii: virusul lemnozității fructului pasiunii.

O plantă îndrăgită atât de bucătari, cât și de practicienii medicinei holistice, salvia (Salvia officinalis) este o plantă întâlnită în multe grădini. Parfumate, plăcute din punct de vedere estetic și atractive pentru polenizatori, plantele de salvie sunt alegeri excelente de plante însoțitoare pentru multe legume, inclusiv morcovi și conopidă. Când vine vorba de castraveți, cele două nu sunt destinate să facă o casă bună.

În primul rând, salvia produce uleiuri naturale care pot avea un efect inhibitor asupra creșterii plantelor de castraveți. În plus, aroma și gustul puternic al salviei pot afecta negativ aroma castraveților.

Dacă cauți pe Google „pot planta castraveți cu roșii?”, vei găsi o cantitate masivă de informații și opinii adesea contradictorii. Unii grădinari susțin că roșiile și castraveții nu pot prospera unul lângă altele, în timp ce alții garantează potențialul roșiilor și castraveților ca vecini pașnici.

Roșiile și castraveții au câteva lucruri în comun: ambele sunt plante de climă caldă, care se bucură de soare intens și de o cantitate destul de mare de apă. Nevoia lor de condiții de creștere similare îi poate face buni tovarăși în circumstanțele potrivite. Cu toate acestea, în funcție de varietatea fiecărei plante, s-ar putea să te confrunți cu probleme de concurență pentru spațiu, lumină și apă.