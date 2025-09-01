Iată care sunt plantele care corespund fiecărei luni din an și ce semnificație au, potrivit homesandgardens.

Rozmarinul este planta care corespunde lunii ianuarie. Adesea asociat cu memoria, claritatea și reînnoirea – teme perfecte pentru începutul unui nou an – rozmarinul invită oamenii să privească înapoi cu înțelepciune și să facă un pas înainte.

Ca plantă veșnic verde, rozmarinul rămâne vibrant în lunile mai reci, reprezentând putere pe timpul iernii. Se aliniază cu energia rezistentă a zodiei Capricornului.

Rozmarinul a fost folosit de secole în ritualurile de curățare de Anul Nou pentru fixarea intențiilor și în timpul sărbătorilor de la mijlocul iernii, când este ars pentru purificare și alungarea negativității.

Când cultivați rozmarin, asigurați-vă că alegeți un loc care primește multă lumină solară – această plantă prosperă cu cel puțin șase ore de lumină directă în fiecare zi pentru a rămâne sănătoasă și puternică. De asemenea, preferă solul nisipos.

Februarie este luna Zilei Îndrăgostiților, iar levănțica a fost mult timp legată de iubire, calm și vindecare emoțională. Levănțica este cunoscută că stimulează relaxarea, echilibrul și vindecarea emoțională.

Lavanda face casă bună cu energia intuitivă și visătoare a Vărsătorului și a Peștilor, cele două semne zodiacale ale lunii februarie.

Dacă cultivați levănțică, plantați-o într-un loc care primește șase până la opt ore de soare plin în fiecare zi. Această plantă iubitoare de soare preferă solul bine drenat, nisipos și nu-i place să fie prea multă apă, așa că asigurați-vă că lăsați solul să se usuce între udări.

Arpagicul simbolizează o nouă creștere, reînnoirea, vitalitatea și este una dintre primele plante care apar la începutul primăverii.

Martie conferă energia îndrăzneață a Berbecului, iar arpagicul o reflectă prin aroma ascuțită, prezența strălucitoare și creșterea rezistentă.

Dacă cultivați arpagic, este important să știți că prosperă pe vremea rece și schimbătoare a lunii martie – reacționând rapid la zilele mai lungi și la sol mai cald. Lăstarii verzi sunt un semn sigur al primăverii, oferind o aromă blândă de ceapă, perfectă pentru mâncărurile de sezon.

Menta simbolizează energia, prospețimea și protecția. Menta începe să încolțească la începutul primăverii și se răspândește repede în grădină.

Menta a fost mult timp asociată cu întinerirea, claritatea și vindecarea și, pe măsură ce aprilie se leapădă de ultimele urme ale iernii, culturile de mentă revin la viață, ajutând la trezirea simțurilor și la energizarea corpului și a minții.

Aprilie este condusă de Berbec ( zodie de foc) și Taur ( zodie de pământ), două semne care echilibrează acțiunea și stabilitatea. Menta le reflectă în ambele: se răspândește rapid (ca Berbecul), dar rămâne înrădăcinată și întărită în sol (precum Taurul).

Lămâița simbolizează bucuria, vindecarea și dragostea. Prinde viață la începutul primăverii, cu căldură și soare și poate fi folosită în ceaiuri calmante, balsamuri împotriva insectelor și pentru somn. Proprietățile sale medicinale blânde o fac un favorit pentru ceaiurile de primăvară, băi și infuzii. Terapeuții recomandă lămâița pentru a combate depresia, anxietatea si insomnia.

În folclor, busuiocul era folosit în ritualuri pentru a atrage pozitivitatea și prosperitatea. A fost mult timp asociat cu dragostea, bogăția, protecția și norocul – simboluri potrivite pentru luna iunie, legate în mod tradițional de nunți, fertilitate și noile începuturi.

Luna Iunie este condusă de Gemeni și Rac- două semne zodiacale care echilibrează curiozitatea și emoția. Busuiocul se leagă de Gemeni prin mirosul său parfumat și natura versatilă, și de Rac cu calitățile sale reconfortante, mai ales atunci când este folosit în alimente hrănitoare.

Cultivarea busuiocului? Iubește căldura și soarele plin, prosperând pe măsură ce începe vara. Mirosul său dulce și condimentat aduce grădinile la viață.

Din punct de vedere istoric, oregano a simbolizat bucuria, vitalitatea și protecția – trăsături perfecte pentru o lună de naștere, care se referă la plinătatea vieții. Oregano reflectă spiritul de căldură, sărbătoare și forță din iulie – o plantă rezistentă pentru o lună vibrantă, plină de soare. În Grecia antică, oregano era considerat o binecuvântare, fiind folosit în ghirlande de nuntă, simbolizând dragostea și puterea.

Iulie este zodia Rac ului (atent și emoțional) și Leului (îndrăzneț și înflăcărat). Oregano face legătura între cele două: este pământesc și reconfortant în aromă (Rac), dar îndrăzneț și aromat în prezență (Leu). Sprijină inima și digestia, oferind atât căldură, cât și echilibru.

Oregano prosperă în căldură uscată și în plin soare, făcând iulie luna perfectă pentru această plantă aromată.

Mărarul a simbolizat mereu claritatea, protecția și norocul, fiind folosit pentru ceremonii ale verii. Această plantă simbolizează energia solară a lunii august și abundența recoltei.

Egiptenii antici foloseau mărarul în scopuri medicinale, în timp ce grecii și romanii credeau că aduce curaj și noroc. În Europa medievală, era folosit la farmece și era pus la uși pentru a alunga energia negativă și a atrage prosperitatea.

August este guvernat de Leu (radiant și încrezător) și Fecioară (practic și vindecător). Mărarul reflectă această tranziție astrologică. Aroma sa îndrăzneață, inconfundabilă este a unui Leu – strălucitoare, încrezătoare, inconfundabilă. Cu toate acestea, natura profund medicinală, în special pentru digestie și calmarea minții, canalizează pasiunea Fecioarei pentru serviciu și bunăstare.

Mărarul este relativ rezistent la frig. Mărarul crește rapid din semințe atunci când este plantat într-un sol bogat și fertil. Frunzișul înflorește la sfârșitul verii. Îi place să aibă umezeală, așa că păstrați-l bine udat.

Preferă solul bine drenat, ușor acid și nu răspunde bine la transplantare, așa că semănați-l acolo unde doriți să crească.

Cimbrul simbolizează curajul, tranziția și pacea. O plantă perenă rezistentă, recoltată adesea toamna, este o plantă bună pentru prăjire, folosită în siropuri liniștitoare sau ca remediu împotriva răcelii.

Cultivarea cimbrului este ușoară: obiceiul său de creștere îl face să nu fie foarte pretențios, iar capacitatea sa de a rezista la secetă și un sol sărac îi conferă un punct de sprijin puternic în condiții dure de vară.

Alegeți un loc de plantare care oferă soare plin pe tot parcursul zilei.

Dafinul simbolizează victoria, protecția și puterea interioară. Crescând pe un arbust veșnic verde, deseori tăiat toamna, frunzele de dafin aromatizează supe și tocane și pot fi folosite pentru a crea coronițe ornamentale.

Adaptabil, dafinul tolerează condițiile de interior mai bine decât majoritatea ierburilor și este o plantă de vară izbitoare.

Pătrunjelul simbolizează reînnoirea, recunoștința și claritatea. Este o plantă rezistentă la frig, perfectă pentru lunile mai reci și poate fi folosită pentru a orna aproape orice. În plus, poate fi folosit în ceaiuri de detoxifiere.

Cultivarea cu succes a pătrunjelului înseamnă găsirea unui sol fertil, lutos; de asemenea, apreciază umiditatea constantă. Dacă creșteți din semințe, începeți devreme, deoarece germinarea este lentă.

Salvia simbolizează înțelepciunea, purificarea, protecția și longevitatea – perfecte pentru sfârșitul anului și intrarea într-un nou ciclu.

Salvia a fost folosită mult timp în ritualurile de curățare, în special în preajma Solstițiului de iarnă și a Anului Nou, pentru a elimina energia veche și a face spațiu reînnoirii.

În plus, salvia încălzește corpul și ajută digestia.

Plantele de salvie mov sunt cele mai eficiente soiuri de salvie medicinală.

Cultivarea salviei se face in plin soare, cu un sol bine drenat. Udați numai în perioadele uscate dacă solul s-a uscat complet. Tăiați la jumătate după ce florile s-au stins pentru a încuraja o creștere sănătoasă și stufoasă.