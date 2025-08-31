Obligatoriu pentru cei care stau la curte. Nimic nu îți va strica o zi le lenevit în curtea casei decât un roi de viespi care nu vă dă pace. În general, insectele au sângele rece, ceea ce înseamnă că nu își pot regla temperatura internă.

Temperaturile mai calde, precum cele prin care trecem acum, le permit să fie mult mai active și să se reproducă mai repede, scrie The Mirror.

Același lucru este valabil și pentru viespi, cu siguranță cele mai antipatice insecte care pot provoca panică din cauza înțepăturilor dureroase. Înțepăturile de viespi provoacă o durere ascuțită și o senzație intensă de arsură, urmata de umflătură rapidă și roșeață.

Dacă vreți să scăpați de un posibil atac al viespilor, cel mai bine ar fi să nu apelați la substanțe chimice anti-viespi. Acestea includ ingrediente incredibil de dure, care pot deteriora grădina și pot afecta fauna din jur.

Pe de altă parte, viespile sunt benefice pentru ecosistemul grădinii. La fel ca albinele, acționează ca polenizatori și joacă un rol important în proliferarea florilor și plantelor.

Expertul în grădinărit James Higgins oferă un truc foarte eficient pentru combaterea viespilor, despre care spune că nu va distruge grădina.

”Cultivarea plantelor cu miros puternic este o metodă excelentă și eficientă de a scăpa viespi în mod natural”, explică el.

Potrivit lui Higgins, viespile sunt foarte sensibile la mirosuri, iar plante precum lavanda, mușcata și eucaliptul le vor descuraja să vină în grădină.

Având în vedere că viespile își folosesc simțul mirosului pentru a se orienta și a căuta hrană, mirosurile mai puternice, precum lavanda, le pot copleși și le pot descuraja să se apropie de grădină. Interesant este că florile de lavandă vor atrage în continuare albinele, așa că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la respingerea altor polenizatori utili.

Pe lângă flori, James recomandă și plantarea de ierburi cu miros puternic. Astfel, rozmarinul, salvia și menta sunt excelente pentru a ține viespile departe de grădină.

Dacă vreți o curte protejată de viespi, asigurați-vă că țineți casa cât mai curată posibil. Asta înseamnă să nu lăsați mâncarea, în special alimentele bogate în zahăr afară și să țineți coșurile de gunoi departe de ferestre.