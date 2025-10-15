Record istoric în antreprenoriat: iunie–august 2025 marchează cel mai bun trimestru post-’89
Economistul Iancu Guda atrage atenția asupra unui fenomen fără precedent în economia românească: în perioada iunie – august 2025, România a înregistrat cele mai multe noi înființări de firme (SRL) comparativ cu orice alte trei luni consecutive de după 1989.
Potrivit datelor oficiale, 26.122 de SRL-uri au fost înregistrate în această perioadă, în creștere cu 64% față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înființate 15.891 de firme. Această creștere masivă vine în contextul în care numărul locurilor de muncă create de aceste companii depășește 20.000 în doar trei luni, semnalând un grad ridicat de încredere în economie.
Economistul mai notează că în primele opt luni ale anului 2025, înmatriculările totale de persoane juridice au crescut cu 20%, cea mai mare creștere absolută și procentuală după 2020. Dacă ritmul se menține, România ar putea depăși 150.000 de firme noi în 2025, al doilea cel mai bun rezultat după 1989. Creșterea nu s-a datorat doar înființării de SRL-uri.
„Nimeni nu spune asta, dar se intampla ceva fara precedent in Romania: in perioada iunie – august s-au infiintat cele mai multe noi afaceri (SRL) fata de orice alte 3 luni consecutive din istorie de dupa ‘89: 26.122 firme noi infiintate, in crestere cu 64% peste aceeasi perioada din anul anterior (cand au fost infiintate 15.891 firme). Vedeti cifrele din graficul 1 (serie lunara) si 2 (serie cumulata YTD). MAXIM ISTORIC Amplificati, va rog prin distribuire, explic mai departe de ce este important pentru economie.
Este extrem de important, deoarece doar aceste companii au creeat peste 20.000 locuri de munca in aceste 3 luni si reflecta gradul de incredere in economie. Stiu ca ne place sa ne plangem si sa vedem partea goala a paharului (asa suntem noi romanii ) .. dar voi cum interpretati aceste cifre? Am si eu voie sa-mi dau cu parerea? Totusi sunt primul care a observat cifrele (nu am vazut pe nimeni sa spuna asta). Ce cred eu”, a dezvăluit economistul, miercuri.
În perioada ianuarie – august 2025, înmatriculările de PFA-uri au avansat cu 55%
În perioada ianuarie – august, înmatriculările de PFA-uri au avansat cu 55%, de la 18.105 la 27.982. În același timp, numărul locurilor de muncă din sectorul privat nu a scăzut, iar încasările la buget din taxarea muncii au crescut cu 12%, dublu față de creșterea salariului mediu brut (+5,5%).
Perioada ianuarie – aprilie 2025 a fost mai prudentă pentru antreprenori, când înmatriculările de SRL-uri au scăzut cu 16% din cauza incertitudinilor economice.
Potrivit lui Guda, aceste cifre nu reprezintă doar statistici, ci un semnal clar de încredere în economia românească, într-un context marcat de reforme și rezistență sistemică la schimbare.
„In general, in anii trecuti cresterea PFA reflecta o crestere mai lenta sau scadere a numarului de SRL noi infiintate (din cauza oportunitatilor de optimizare fiscala dintre ele).
Acum, datorita reducerii avantajelor fiscale intre formele de organizare, si multumita stabilitatii politice si pastrarii ratingului de tara prin continuarea parcursului proeuropean si evitarea unei recesiuni dure, stabilitatea determina cresterea numarului de SRL cu 5.356 firme (de la 59.142 ian-aug 2024 la 64.498 ian-aug 2025 cu +9% cumulat in primele 8 luni, dar +64% in ultimele trei) in timp ce la PFA avansul este de 9.877 (de la 18.105 ian-aug 2024 – 27.982 ian-aug 2025 +55% ) in conditiile in care numarul locurilor de munca din sectorul privat NU a scazut (deci NU este o reoreinetare catre PFA / micro dinspre contractile de munca, dovada ca incasarile la buget din taxarea muncii au crescut cu 12%, dublu fata de cresterea salariului mediu brut cu 5.5%, deci este si conformare in plata salariilor pe fondul inaspririi pedepselor de evaziune si munca la negru).
In total inmatricularile de persoane juridice au crescut cu +20% in primele 8 luni din acest an, cea mai mare crestere absoluta si procentuala dupa 2020. Daca se va continua in acest ritm pana la finalul anului, avem sanse sa inregistram peste 150.000 pers juridice in 2025, al doilea cel mai bun rezultat dupa 1989 (doar in 2022 am depasit acest prag cu 156.903) – vezi grafic 3. Intr-un cuvant: INCREDERE IN ECONOMIE (cu bune, cu rele, asa cum este, pe drumul dificil al reformei care se face cu foarte mare rezistenta din partea sistemului). Suntem bine: inchiderile de companii in perioada ian – aug in crestere cu 7%, inmatriculari PFA + SRL +20%.
EU sunt convins: multi dintre cei care doreau sa se aventureze in jungla antreprenoriatului si-au amanat planurile in perioada ianuarie – aprilie (timp in care inmatricularile de SRL au scazut cu -16%) din cauza riscului ca Romania sa se izoleze economic si sa mearga in recesiune dura si faliment in luna mari, daca se alegea alternativa izolationismului nationalist falimentar. Imediat dupa luna mai, de cumpana, vedem in perioada iunie-august o crestere istorica (numar absolut, crestere % si locuri noi de muncaetc.) a noilor afaceri. Voi, ce parere aveti? Totusi, sunt cifre fara precedent in ultimii 35 ani … nu cred ca este o intamplare ca se intampla fix in ultimele 3-4 luni, nu credeti ?”, a scris economistul, miercuri, pe contul său de Facebook.