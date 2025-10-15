Economistul Iancu Guda atrage atenția asupra unui fenomen fără precedent în economia românească: în perioada iunie – august 2025, România a înregistrat cele mai multe noi înființări de firme (SRL) comparativ cu orice alte trei luni consecutive de după 1989.

Potrivit datelor oficiale, 26.122 de SRL-uri au fost înregistrate în această perioadă, în creștere cu 64% față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înființate 15.891 de firme. Această creștere masivă vine în contextul în care numărul locurilor de muncă create de aceste companii depășește 20.000 în doar trei luni, semnalând un grad ridicat de încredere în economie.

Economistul mai notează că în primele opt luni ale anului 2025, înmatriculările totale de persoane juridice au crescut cu 20%, cea mai mare creștere absolută și procentuală după 2020. Dacă ritmul se menține, România ar putea depăși 150.000 de firme noi în 2025, al doilea cel mai bun rezultat după 1989. Creșterea nu s-a datorat doar înființării de SRL-uri.

„Nimeni nu spune asta, dar se intampla ceva fara precedent in Romania: in perioada iunie – august s-au infiintat cele mai multe noi afaceri (SRL) fata de orice alte 3 luni consecutive din istorie de dupa ‘89: 26.122 firme noi infiintate, in crestere cu 64% peste aceeasi perioada din anul anterior (cand au fost infiintate 15.891 firme). Vedeti cifrele din graficul 1 (serie lunara) si 2 (serie cumulata YTD). MAXIM ISTORIC Amplificati, va rog prin distribuire, explic mai departe de ce este important pentru economie. Este extrem de important, deoarece doar aceste companii au creeat peste 20.000 locuri de munca in aceste 3 luni si reflecta gradul de incredere in economie. Stiu ca ne place sa ne plangem si sa vedem partea goala a paharului (asa suntem noi romanii ) .. dar voi cum interpretati aceste cifre? Am si eu voie sa-mi dau cu parerea? Totusi sunt primul care a observat cifrele (nu am vazut pe nimeni sa spuna asta). Ce cred eu”, a dezvăluit economistul, miercuri.

În perioada ianuarie – august, înmatriculările de PFA-uri au avansat cu 55%, de la 18.105 la 27.982. În același timp, numărul locurilor de muncă din sectorul privat nu a scăzut, iar încasările la buget din taxarea muncii au crescut cu 12%, dublu față de creșterea salariului mediu brut (+5,5%).

Perioada ianuarie – aprilie 2025 a fost mai prudentă pentru antreprenori, când înmatriculările de SRL-uri au scăzut cu 16% din cauza incertitudinilor economice.

Potrivit lui Guda, aceste cifre nu reprezintă doar statistici, ci un semnal clar de încredere în economia românească, într-un context marcat de reforme și rezistență sistemică la schimbare.