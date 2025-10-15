Retailerul european de tip discount Pepco a anunțat închiderea a 28 de magazine din Germania, decizie care va afecta direct 165 de angajați, care își vor pierde locurile de muncă în perioada imediat următoare.

Conducerea companiei a explicat că filiala germană a intrat în insolvență pentru a permite restructurarea activității și reducerea pierderilor, după ce rețeaua locală a fost considerată neprofitabilă și nu a reușit să atingă obiectivele financiare stabilite.

Reprezentanții Pepco au precizat că decizia de închidere a magazinelor din Germania vine după acumularea unor pierderi majore încă de la intrarea pe piața germană, în 2022.

Printre cauzele principale sunt nivelul ridicat al chiriilor, costurile logistice și salariale, precum și concurența intensă din retailul local. Inițial, rețeaua germană număra 64 de unități și aproximativ 500 de angajați, însă doar o parte dintre acestea vor continua să funcționeze.

Deciziile Pepco privind reducerea prezenței pe anumite piețe nu se limitează doar la Germania.

În februarie 2024, compania a anunțat retragerea completă din Austria, depunând cererea de faliment pentru întreaga filială.

Această măsură a afectat 73 de magazine și peste 680 de angajați, iar grupul, deținut de holdingul sud-african Steinhoff International, a explicat că rentabilitatea așteptată nu a fost atinsă în ciuda investițiilor considerabile făcute în regiune.

În contrast, România continuă să fie una dintre cele mai profitabile piețe pentru Pepco. Retailerul a deschis recent magazinul cu numărul 500, având peste 4.000 de angajați în 100 de orașe.

Cifra de afaceri din 2024 a depășit 2,9 miliarde lei, iar profitul net a ajuns la 424 milioane lei, în creștere semnificativă față de anul precedent.

Pepco este o rețea europeană de magazine care oferă articole de îmbrăcăminte și produse industriale la prețuri reduse. Compania a fost fondată în 1999 în Polonia ca sucursală a firmei britanice Brown&Jackson, sub denumirea L-stretcher, și a fost achiziționată în 2004 de Pepkor, cu sediul în Africa de Sud, moment în care numele și sigla au fost schimbate în PEPCO.

Rețeaua a început o extindere rapidă, ajungând până în 2012 la 400 de magazine în Polonia. În 2013, compania a intrat pe două piețe noi – Cehia și Slovacia. În 2015, alte două țări s-au alăturat – România și Ungaria.

Astăzi, Pepco deține puțin peste 4.000 de magazine în 18 țări.