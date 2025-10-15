Guvernul de la Berlin a aprobat o lege care încurajează oamenii să lucreze și după ce ies la pensie. Cei care vor lucra după pensionare vor putea câștiga până la 2.000 de euro pe lună fără să plătească impozit. Scopul este să se reducă lipsa de muncitori din Germania.

Legea va începe să se aplice la începutul anului 2026 și se estimează că va costa statul 890 de milioane de euro pe an, prin reducerea taxelor colectate între anii 2026 și 2030. Beneficiarii noilor stimulente vor fi angajații care plătesc asigurări sociale și care au depășit vârsta standard de pensionare de 67 de ani.

Chiar dacă vor lucra după pensionare, contribuțiile la sistemul de asigurări sociale rămân obligatorii, astfel că și sistemul social va avea de câștigat.

Ministrul Finanțelor din Germania, Lars Klingbeil, a spus că Guvernul de la Berlin vrea să introducă stimulente suplimentare pentru a sprijini creșterea economică în Germania și că pentru asta mediul de afaceri are nevoie mai ales de lucrători mai în vârstă și cu experiență, precum și de profesioniști calificați.

„Introducem stimulente suplimentare pentru creşterea economică în Germania. Pentru aceasta, mediul de afaceri are nevoie în special de lucrători mai în vârstă şi cu experienţă şi de profesionişti calificaţi”, a declarat Klingbeil.

Ministrul Economiei din Germania, Katherina Reiche, a explicat că firmele caută deja cu dificultate angajați calificați și că tendințele demografice vor agrava deficitul de muncă deoarece numărul persoanelor active scade cu aproximativ 400.000 pe an.

„Companiile noastre caută deja cu disperare lucrători calificaţi, iar tendinţele demografice vor agrava şi mai mult deficitul”, a declarat ministrul Economiei, Katherina Reiche, adăugând că numărul persoanelor de vârstă activă scade cu aproximativ 400.000 pe an.

Un raport al Ministerului de Interne ne arată că, până în anul 2030, populația activă din Germania va fi mai mică cu aproape 6,3 milioane de persoane față de anul 2010. Aceasta va reduce PIB-ul pe persoană, pentru că vor fi mai puțini lucrători pentru fiecare pensionar.