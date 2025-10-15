Gala Companii de Elită reprezintă un reper în calendarul evenimentelor de business din România. Organizată anual de revista Capital, Gala Companii de Elită este dedicată recunoaşterii performanțelor companiilor care contribuie semnificativ la dezvoltarea economiei naționale.

În cadrul Galei Capital Companii de Elită din 2025 vor fi premiate companiile care s-au remarcat prin rezultate excepționale în sectoare precum energie, industria auto, retail, bănci, pharma, transporturi, curierat și logistică, construcții, agricultură și zootehnie, industria alimentară, asigurări. În plus, vor fi acordate și câteva premii speciale unor companii care au atras atenția prin proiectele și strategiile inovatoare pe care le-au implementat.

Un moment de referință al galei îl va constitui lansarea oficială a publicației Capital Top 300 Companii, ediția 2025.

Capital Top 300 Companii este un proiect editorial de amploare care oferă o radiografie detaliată a celor mai influente companii din România. Clasamentul este realizat pe baza unor indicatori relevanți precum cifra de afaceri, profitul net, numărul de angajați și rentabilitatea, iar publicația include și topuri sectoriale dedicate celor mai performante firme din diverse domenii

Capital Top 300 Companii, ediția 2025 va fi disponibil la toate punctele de difuzare a presei și online, pe site-ul www.edituradecarte.ro, începând cu 24 octombrie 2024.

Gala Capital Companii de Elită 2025 va fi transmisă LIVE joi, 23 octombrie 2025, începând cu ora 19.00, pe Facebook Capital România și pagina de Youtube Hai România.

