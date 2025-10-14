Pe 14 octombrie 2022, cunoscuta soprană română Mariana Nicolesco s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani, la un spital din București, anunța atunci Opera Națională Română Cluj-Napoca. Astăzi, 14 octombrie 2025, se împlinesc trei ani de la pierderea unei artiste care a făcut cinste muzicii românești în întreaga lume.

„Această seară ne aduce într-un moment al despărţirii de o stea memorabilă a lumii lirice! Îndureraţi, ne luăm rămas bun de la Primadonna Assoluta: MARIANA NICOLESCO. Descrisă în cuvinte precum Regina del Belcanto, Primadonna Assoluta sau Diva Divina, Mariana Nicolesco lasă în urmă un univers pe care l-a îmbogăţit nemărginit cu prezenţa sa în această lume. Am primit cu toții această știre cu mare tristețe. Abia acum devenim conștienți de pierderea pe care cultura română și scena lirică românească o suferă în aceste momente. Mariana Nicolesco a fost una dintre cele mai mari voci ale României. A trăit cu o decență ultimii ani în România, încât, practic, am uitat toate scenele mari pe care ea a cântat și toată cinstea pe care a făcut-o culturii române. A fost implicată, practic, în scena internațională la cel mai înalt nivel”, a declarat, la acea vreme, managerul general al Operei Naționale din București.

„S-a stins o viaţă de om, o voce inconfundabilă, un artist complet. Regina del Belcanto, marea soprană a României, Mariana Nicolesco, a decedat astăzi, la vârsta de 73 de ani. Sunt profund îndurerat de această veste cumplită şi sunt alături de familie şi de toţi cei dragi. Îi mulţumim Marianei Nicolesco pentru întreaga moştenire artistică, pentru tot ce a făcut pentru România în lume! Dumnezeu să o odihnească!”, a transmis ministrul Culturii de atunci, Lucian Romaşcanu.

Născută la 28 noiembrie 1948, în Găujani, județul Giurgiu, Mariana Nicolesco a început studiul muzicii la vioară la Școala de Muzică din Brașov, pentru ca mai apoi să se dedice canto-ului la Conservatorul din Cluj-Napoca. Remarcabilul talent al sopranei i-a adus o bursă la prestigiosul Conservator Santa Cecilia din Roma, unde a studiat sub îndrumarea Jolandei Magnoni, lucrând ulterior cu mari personalități ale lumii muzicale, precum Rodolfo Celletti și Elisabeth Schwarzkopf.

Cariera sa internațională a debutat strălucitor după succesele la Concursul Verdi din Busseto și la Concursul internațional de Canto Voci Rossiniane de la Milano, fiind recunoscută pentru interpretările sale de excepție în repertoriul Belcanto, Mozart și Verdi.

În 1982, Mariana Nicolesco a debutat la Teatrul Scala din Milano, în premiera mondială a operei „La Vera Storia” de Luciano Berio, fiind ulterior protagonista a numeroase premiere absolute și recitaluri pe scene renumite din New York, Paris, Viena, München, Tokyo, Rio de Janeiro, Toronto și multe altele. Carnegie Hall, Royal Festival Hall din Londra și Accademia Santa Cecilia din Roma au fost doar câteva dintre sălile în care vocea sa a încântat publicul internațional.

La invitaţia Papei Ioan Paul al II-lea, a cântat la Vatican, în Concertul de Crăciun din 1993, vechile colinde româneşti, ascultate de peste un miliard de oameni prin intermediul Mondoviziunii.

Pe lângă performanțele sale artistice, Mariana Nicolesco a fost și un mentor devotat, inițiind Concursul Internațional de Canto „Hariclea Darclée” la Brăila și oferind Master Classes la nivel mondial, de la Cardiff la Shenzhen, pentru a sprijini tinerele talente. A fondat fundațiile internaționale Ateneul Român la New York și București și a contribuit la promovarea muzicii românești în întreaga lume.

De-a lungul vieții, Mariana Nicolesco a fost membru de onoare al Academiei Române, Doctor Honoris Causa al mai multor universități și a primit numeroase distincții internaționale: Ordinul Artelor și Literelor din Franța, Ordinul Steaua României în grad de Mare Ofițer, Medalia UNESCO, titlul de Artist al UNESCO pentru Pace și multe altele.

În anul 2004, revista Capital s-a înclinat în fața talentului și reușitelor Marianei Nicolesco. În ediția „Top 50 Femei de Succes din România” din acel an, marea soprană a ocupat poziția întâi a clasamentului, la egalitate cu Anca Vlad, proprietara lanţului de distribuţie de produse farmaceutice din ţară Fildas.

Cele cinci criterii după care au fost alese femeile de succes din top au fost:

puterea financiară,

evoluţia carierei,

performanţele din ultimul an,

notorietatea,

măsura în care interlocutoarea a fost preocupată de ideea implicării sociale, dincolo de activitatea de zi cu zi.

Astăzi, la trei ani de la trecerea sa, memoria Marianei Nicolesco rămâne vie prin muzica sa, prin elevii pe care i-a format și prin contribuția excepțională adusă culturii românești și universale.