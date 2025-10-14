Indiferent de locul în care este parcat un autoturism, conducătorii auto au obligația să se asigure că vehiculul este securizat corespunzător pentru a preveni deplasarea neintenționată. Există numeroase situații în care o mașină lăsată fără frâna de mână acționată poate pleca singură de pe loc, blocând traficul, lovind alte vehicule sau provocând accidente pe stradă ori în parcare.

Pentru a evita aceste incidente, șoferii trebuie să acționeze frâna de mână de fiecare dată când opresc și parchează mașina. Codul Rutier 2025 stabilește sancțiuni clare pentru cei care nu respectă această obligație.

În cazul în care frâna de urgență nu este acționată corespunzător, iar vehiculul se pune în mișcare, amenda poate fi cuprinsă între 810 și 1.012,5 lei. Pe lângă amendă, conducătorul auto riscă și aplicarea a 3 puncte de penalizare.

„Nerespectarea obligației de a acționa frâna de ajutor, de a opri funcționarea motorului și de a cupla într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automată, atunci când conducătorul vehiculului imobilizat pe drum public se îndepărtează de acesta, atrage, pe lângă sancțiunea amenzii, și aplicarea a 3 puncte de penalizare”, arată Art. 108, pct. 1, lit. b11, din OUG 195/2002.

De asemenea, sancțiunile nu se limitează doar la situațiile în care frâna de mână este omisă în parcare. Polițiștii pot aplica amenzi și în cazul șoferilor care trag intenționat frâna de mână în mers, cu scopul de a efectua viraje controlate sau manevre periculoase. În aceste cazuri, amenda poate fi mai mare, între 4 și 5 puncte, iar permisul de conducere poate fi suspendat pentru o perioadă de 30 de zile.

