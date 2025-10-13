O analiză de specialitate, publicată luni, indică faptul că, în acest sezon rece, costul mediu al anvelopelor de iarnă a înregistrat o majorare de 5–8% față de aceeași perioadă a anului trecut. În intervalul de vârf, între noiembrie și decembrie, prețurile pot înregistra creșteri suplimentare, ajungând chiar la 15%.

Datele colectate de AutoEco arată că sezonul de achiziție a anvelopelor de iarnă a debutat cu aproximativ o lună înainte comparativ cu anul precedent. Această mișcare este influențată atât de temperaturile mai scăzute resimțite încă din septembrie, cât și de o organizare mai atentă a cumpărăturilor de către șoferi.

Specialiștii notează că tot mai mulți șoferi români aleg să își echipeze mașinile cu anvelope de iarnă înainte de noiembrie, semn al unei abordări mai prudente și planificate în gestionarea siguranței la drum pe timp de frig.

În prezent, anvelopele de iarnă reprezintă circa 65% din totalul comenzilor realizate în această perioadă, restul fiind acoperit de cererea pentru modelele „all season”.

Cumpărătorii se concentrează în principal pe anvelopele potrivite pentru cele mai frecvente modele de autoturisme, precum Dacia Logan, Volkswagen Golf și Ford Focus, dar și pentru SUV-urile de dimensiuni compacte.

„Clienţii sunt mai atenţi la siguranţă şi la costurile reale ale utilizării maşinii în sezonul rece. O anvelopă dedicată iernii asigură o aderenţă mai bună pe carosabil ud sau rece şi reduce distanţa de frânare cu până la 10 metri la 50 km/h, faţă de o anvelopă de vară. În acelaşi timp, planificarea cumpărăturilor în afara sezonului de vârf înseamnă economii de până la 200 de lei pe set şi eliminarea riscului de a nu mai găsi dimensiunea dorită. Această schimbare de comportament este vizibilă mai ales la clienţii care îşi echipează maşinile înainte ca temperatura să scadă constant sub 7 grade Celsius. Estimăm o creştere de 20-25% a vânzărilor de anvelope de iarnă în acest sezon, odată cu revenirea la un stil de achiziţie raţional şi orientat spre prevenţie”, afirmă Costin Stan, directorul general al AutoEco.

Sursa menționată arată că, în comparație cu sezonul anterior, prețurile medii ale anvelopelor de iarnă au urcat între 5% și 8%. Cele mai semnificative majorări s-au înregistrat la mărcile premium – Michelin, Continental și Bridgestone – ca urmare a creșterii costurilor de fabricație și transport.

În paralel, anvelopele din gama „mid-range” și „economy”, incluzând branduri precum Kumho, Debica, Hankook, Minerva și Sailun, au înregistrat majorări mai temperate, de aproximativ 2–3%.

„În perioada de vârf, noiembrie – decembrie, preţurile pot urca suplimentar cu 10 – 15%, în special pentru dimensiunile populare, cum ar fi 205/55 R16. Clienţii care achiziţionează la începutul sezonului pot economisi între 100 şi 200 de lei pe set, în funcţie de marcă şi dimensiune”, se menţionează în comunicat.

Experții sugerează ca șoferii să treacă la anvelopele de iarnă de îndată ce termometrele arată în mod constant sub 7 grade Celsius, indiferent de prezența zăpezii.