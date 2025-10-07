ADAC, cunoscut pentru testele sale independente și riguroase, a testat 31 de modele de anvelope de mărimea cea mai răspândită astăzi, 225/40 R18, pentru a oferi șoferilor informații precise și comparative.

Testele au arătat diferențe uriașe la frânarea pe asfalt ud: o mașină echipată cu Goodyear UltraGrip Performance 3, cea mai bună anvelopă testată, oprea în 31,7 metri de la 80 km/h, în timp ce modelul Syron Everest 2, unul dintre cele mai slabe, avea nevoie de 47,1 metri — aproape 16 metri în plus, o diferență care poate fi decisivă pentru siguranța pe drum.

Cele mai bune anvelope din test au fost produse de branduri renumite precum Goodyear, Michelin, Bridgestone, Dunlop și Continental, fiecare demonstrând performanțe excepționale pe toate tipurile de drumuri de iarnă. De asemenea, un model sud-coreean, Hankook Winter i*cept evo W330, a intrat în clasamentul celor mai bune, confirmând că și unele mărci mai puțin cunoscute pot oferi siguranță ridicată atunci când respectă standarde stricte de calitate.

Anvelopele din această categorie au oferit aderență excelentă pe zăpadă proaspăt căzută, stabilitate sporită pe gheață și reacții rapide pe asfalt umed, reducând semnificativ riscul de derapaj sau accidente în condiții dificile. Șoferii care aleg astfel de anvelope beneficiază nu doar de confort la condus, ci și de o protecție reală a vieții și a bunurilor, chiar și în cele mai capricioase condiții meteorologice.

În schimb, cele 11 modele catalogate ca periculoase — Radar, Nankang, Landsail, Petlas, Imperial, Tomket, Star Performer, Goodride, Evergreen, CST și Syron — au demonstrat performanțe extrem de slabe, dovedind că nu toate anvelopele de iarnă oferă siguranță. Aceste modele au aderență precară pe zăpadă sau gheață, iar distanțele de frânare în condiții de ploaie sau asfalt umed au fost alarmant de mari, punând în pericol șoferii și pasagerii.

Diferențele față de modelele de top sunt șocante: în timp ce o anvelopă de calitate poate opri o mașină în aproximativ 32 de metri, aceste modele periculoase necesitau aproape 47 de metri pentru aceeași manevră, lăsând mașina cu viteze ridicate în situații critice. Prețul redus nu mai este un argument: economiile la achiziția acestor anvelope ieftine se pot transforma rapid în riscuri serioase pe drum, transformând fiecare zăpadă sau ploaie într-o provocare reală pentru siguranța rutieră.

Concluzia clară a experților germani este următoarea: evitați cu orice preț cele 11 anvelope periculoase și investiți în modele cu performanțe dovedite pentru a vă proteja viața și pe cea a pasagerilor.