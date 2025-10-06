Diana Buzoianu a susținut că, din cele zece hidrocentrale aflate fie în arii naturale protejate, fie declarate strategice, șase au primit deja acordul de mediu înainte de actualul mandat, iar al șaptelea se află în procedura de transparență publică și urmează să primească avizul după finalizarea acestei etape. Alte trei hidrocentrale se află încă în procesul de obținere a acordurilor.

Ministrul a subliniat că obiectivul său ar fi ca toate avizele de mediu să fie solide din punct de vedere legal și tehnic, pentru a evita situațiile în care acestea pot fi contestate și anulate ulterior în instanță.

„Nu ne ajută pe niciunul dintre noi să dăm aceste acorduri de mediu, cum a fost dat, de exemplu, la Surduc, pe jumătate din lucrări, și în câteva luni de zile să fie contestat și să piardă în instanță, să fie desființat ca ilegal acel acord”, a susținut Buzoianu la TVR Info.

Diana Buzoianu a spus și că toate studiile de fezabilitate pentru hidrocentrale sunt realizate pe baza debitelor de apă medii din ultimii 30 de ani, conform legislației actuale, deși în realitate nivelul apei a scăzut considerabil în ultimii ani. Ministrul a menționat exemplul proiectului de la Surduc, unde localnicii au semnalat că debitul de apă s-a redus drastic, ceea ce ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea proiectului.

„Eu nu vreau să fiu ministerul sau ministrul care își pune poze pe Facebook, se laudă cu ceva care este atât de șubred, încât în câteva luni de zile se anulează”, a mai spus Buzoianu.

De asemenea, ministrul a respins acuzațiile conform cărora blochează investițiile, explicând că verificarea atentă a datelor și condițiilor din teren reprezintă un act de responsabilitate, nu o piedică. Ea a susținut că, în cele trei luni de mandat, a reușit să emită un acord de mediu dintre cele patru aflate anterior în așteptare.

„Este exemplul clasic de la Surduc în care, mergând acolo pe teren, oamenii ne-au explicat că de unde apa era până peste genunchi, acum câțiva ani de zile, astăzi nu le mai ajunge nici la gleznă”, a susținut ministrul.

Diana Buzoianu a subliniat și îngrijorările exprimate de comunitățile locale, care se tem că, odată construite aceste hidrocentrale, apa din zonă nu va mai fi suficientă pentru agricultură sau pentru adăpatul animalelor.

În ceea ce privește stadiul lucrărilor, ministrul a explicat că, potrivit studiilor de fezabilitate, hidrocentralele aflate în discuție ar necesita între 26 și 36 de luni pentru finalizare. Un exemplu este barajul Cornetul Avrig, care se află abia la 1% din execuție, ceea ce înseamnă că aceste proiecte nu vor putea contribui la sistemul energetic național nici în acest an și nici în următorii trei ani.

„A-ți pune întrebări concrete pe cifre nu înseamnă blocaj, înseamnă un minim respect pentru oamenii de acolo”, a completat ministrul.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a intervenit public pentru a clarifica situația crizei apei potabile de la Salina Praid, unde aproximativ 40.000 de oameni se confruntă de patru luni cu lipsa apei potabile. Oficialul a respins fermacuzațiile potrivit cărora Ministerul Mediului ar bloca soluțiile pentru rezolvarea situației și a precizat că există deja măsuri concrete, finanțate și aprobate la nivel guvernamental.

Potrivit ministrului, Ministerul Mediului, prin Administrația Națională „Apele Române”, a pus la dispoziție un studiu care propune o soluție de desalinizare pe termen scurt. Proiectul a fost analizat și aprobat în Consiliul Național pentru Situații de Urgență, iar Guvernul a alocat deja fondurile necesare pentru implementarea sistemului. În acest moment, Consiliul Județean are la dispoziție banii pentru achiziția echipamentelor, singurul pas rămas fiind procedura de achiziție a instalației de desalinizare.