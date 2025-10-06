Senatul a adoptat, luni, o propunere legislativă care modifică Codul fiscal în sensul excluderii băuturilor răcoritoare bio ce conțin miere din sfera de aplicare a accizelor nearmonizate. Inițiativa are ca scop sprijinirea producătorilor locali și stimularea consumului de produse naturale, în contextul în care piața băuturilor bio din România este încă în dezvoltare.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 76 de voturi „pentru”, 16 „împotrivă” și 36 de abțineri, după ce plenul Senatului nu a susținut raportul de respingere formulat anterior de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital. Actul normativ urmează să fie transmis Camerei Deputaților, care este forul decizional în acest caz.

Conform legislației actuale, accizele nearmonizate reprezintă taxe speciale aplicate unor produse cu potențial de risc redus — precum produse care conțin tutun sau înlocuitori ai acestuia și băuturi nealcoolice cu adaos de zahăr.

În prezent, alineatul (4) al articolului 439 din Codul fiscal definește „zahărul adăugat” și include o listă extinsă de ingrediente, printre care și „zahăr din trestie, zahăr brun, zaharoză cristalină, zahăr invertit, dextroză, melasă, zaharuri din miere, melasă şi siropuri, cum ar fi sirop de malţ, sirop de fructe, sirop de malţ de orez, sirop de porumb, sirop de porumb bogat în fructoză, sirop de arţar, sirop de glucoză, glucoză-fructoză, fructoză, zaharoză, glucoză, lactoză, lactoză hidrolizată, galactoză, zaharuri în nectaruri, cum ar fi nectarul de flori de cocos, nectarul de curmale, nectarul de agave, zaharuri din dulceaţă, adăugate ca ingrediente”.

Prin propunerea legislativă adoptată de Senat, se dorește eliminarea expresiei „zaharuri din miere” din această enumerare. În consecință, băuturile bio care conțin miere naturală nu ar mai fi supuse accizelor nearmonizate.

Inițiativa legislativă aparține unui grup de parlamentari ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), care susțin că actualul regim fiscal afectează semnificativ producătorii locali și consumul de produse bio.

În expunerea de motive, inițiatorii subliniază:

„Fiscalizarea excesivă a băuturilor răcoritoare bio care au în componenţă miere de albine ecologică din România va avea impact major asupra consumului cu efecte în lanţ de la producător la consumator. Scăderea masivă a consumului va afecta în mod cert volumul taxelor şi impozitelor colectate la bugetul de stat şi, în fond, va pune în pericol existenţa producătorilor locali de sucuri bio”.

Parlamentarii consideră că mierea, fiind un îndulcitor natural cu beneficii dovedite pentru sănătate, nu ar trebui tratată fiscal la fel ca zahărul rafinat sau siropurile industriale.

România are un potențial semnificativ în domeniul apiculturii și al produselor bio, însă piața băuturilor naturale cu miere este încă restrânsă. Producătorii locali susțin că taxarea suplimentară prin accize descurajează dezvoltarea acestui segment și reduce competitivitatea produselor românești în fața celor importate.

Eliminarea accizelor pentru băuturile bio cu miere ar putea duce, potrivit estimărilor din industrie, la scăderea prețurilor finale, creșterea consumului intern și susținerea apiculturii românești, un sector afectat în ultimii ani de importurile masive și de schimbările climatice.

Totuși, o parte dintre specialiști avertizează că orice relaxare fiscală trebuie analizată atent pentru a evita pierderi la bugetul de stat și eventuale abuzuri din partea producătorilor care ar putea încerca să se încadreze artificial în categoria „bio”

După adoptarea în Senat, proiectul va fi transmis Camerei Deputaților, care va da votul final. În cazul în care actul normativ va fi promulgat, băuturile bio care conțin miere naturală vor fi oficial exceptate de la plata accizelor nearmonizate, marcând o schimbare importantă în politica fiscală privind produsele naturale din România.