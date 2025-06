S-a aflat adevărul despre aceste produse. Nimeni n-ar fi crezut cât sunt de nesănătoase

Cele mai nesănătoase alimente! Indiferent dacă faceți un grătar în curte sau pregătiți o cină, sosurile pot transforma preparatele. S-ar putea să le cunoașteți ca fiind o modalitate populară de a aroma și a fragezi carnea, dar pot stimula și legumele, peștele și salatele.

Dornic să experimentezi, probabil că selecția de sosuri din magazinele alimentare te va copleși. Cu atât de multe sticle colorate, primul instinct este să cumperi cea mai răspândită sau cunoscută marcă, dar această alegere poate fi riscantă pentru sănătate, cu ingrediente ascunse și scoruri slabe de nutriție care ne afectează.

Acoperirea puiului cu o marinadă gustoasă ar putea părea o idee bună, dar ar putea avea consecințe nedorite. Multe marinade din magazinele alimentare conțin mult sodiu și zahăr, ca să nu mai vorbim de aditivi sau conservanți artificiali. Iată care sunt cele mai nesănătoase astfel de sosuri, potrivit Mashed.

1. Litehouse Italian Dressing & Marinade

O marinadă italiană este o opțiune excelentă. Interpretarea clasicului de la Litehouse este un sos versatil și o marinadă care merge perfect pentru orice, de la acoperirea puiului până la salate sau paste. Lista de ingrediente este scurtă, inclusiv ulei de canola, zahăr brun și oțet.

De asemenea, conține condimente precum usturoiul uscat, ceapa și ardeiul roșu. Marca nu adaugă arome artificiale sau conservanți, dar o porție de două linguri oferă deja 340 de miligrame de sodiu. Marinada Litehouse conține, de asemenea, 50 de calorii și 4,5 grame de grăsime per porție datorită bazei de ulei.

2. Walkerswood Traditional

Walkerswood Jerk este un stil popular de gătit la grătar în Caraibe, care implică carne marinată într-o sărbătoare a condimentelor cunoscută sub numele de jerk jamaican.

Lista de ingrediente a marinadei este scurtă, dar simplă și, din fericire, nu conține conservanți. Unele dintre adaosurile sale tradiționale includ ardei scotch bonet și ienibahar, amestecate cu ceai verde, nucșoară, cimbru și sare – multă sare. 540 de miligrame de sodiu se află deasupra celorlalte date de pe etichetă, sugerând că Walkerswood a crezut că ar putea înlocui câteva condimente cu mai multă sare.

3. Marinada Goya Mojo Criollo

O porție de două linguri conține doar 10 calorii, un gram de zahăr și zero grame de grăsime. Ceea ce scapă de sub control sunt cele 540 de miligrame de sodiu per porție care transformă sosul gustos într-o bombă de sare. La aproape o pătrime din cantitatea zilnică recomandată, nu merită să riscăm tensiunea arterială.

Și mai îngrijorătoare sunt două ingrediente scrise cu litere mici: benzoat de sodiu și sorbat de potasiu, un tandem de conservanți obișnuiți care prelungesc perioada de valabilitate a mai multor alimente.

4. A1 Chicago Steakhouse

Marinada de steakhouse începe cu o bază de roșii picante și se amestecă cu ardei gras roșii, usturoi și puțin boia de ardei. În timp ce o singură porție poate avea doar 10 calorii și un gram de grăsime, conținutul de sodiu crește vertiginos la 250 de miligrame. Deci, dacă ai urma rețeta, fiecare friptură ar însemna 1000 de miligrame de sodiu.

Fiecare porție conține și două grame de zahăr, ceea ce poate să nu sune alarmant, dar luați în considerare că aceste zaharuri adăugate provin din sirop de porumb bogat în fructoză.

5. Lawry’s Herb & Garlic

Marinada cu ierburi și usturoi a mărcii este o variantă a unui sos tradițional italian, potrivit pentru marinarea puiului, dar suficient de flexibilă pentru a fi pusă într-o salată de cartofi. Baza marinadei este oțet și suc de lămâie, cu condimente precum ardeiul gras roșu și usturoiul cu ierburi precum busuioc și cimbru. Marinada are doar 10 calorii, două grame de carbohidrați și zero grăsimi. Ceea ce este supărător sunt cele 330 de miligrame de sodiu.

6. Lawry’s Mesquite with Lime

Mergeți la orice loc de grătar și probabil veți observa „mesquite-fumed” în meniu. Lawry’s a valorificat tendința și a stors gustul în marinada sa Mesquite with Lime – plină de aromă îndrăzneață, de fum și un strop de aciditate. Măcinarea și folosirea păstăilor arborelui de mezquite pentru a marina carnea este o metodă de a-i capta aroma afumată, dar sticla afișează vag precizarea „Aromă naturală (inclusiv fumul de mesquite)”.

Alte ingrediente includ suc de lămâie, ardei iute, oregano și multă sare, fiind o marinadă săracă în grăsimi și calorii, dar cu 330 de miligrame de sodiu per lingură. Un alt element discutabil este colorantul caramel, un aditiv care face marinada maronie. Un studiu din 2007 al Programului Național de Toxicologie a dezvăluit că colorarea poate induce cancerul la șoareci.