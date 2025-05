Acest fruct dulce, disponibil pe tot parcursul anului, este mai suculent și mai aromat în timpul sezonului său de vârf, între lunile martie și iulie. Ananasul ajută digestia, combate inflamația și chiar stimulează pierderea în greutate.

Profilul nutrițional al ananasului

Să începem cu profilul nutrițional impresionant al ananasului. Dieteticianul Joanne Zumpano spune că doar 100 de grame (aproximativ ¾ de cană) de ananas proaspăt oferă numeroase beneficii nutriționale:

Calorii: 60

Grăsimi: 0,21 grame

Proteine: 0,46 grame

Carbohidrați: 14,1 grame

Fibre: 2 grame

Calciu: 12 miligrame

Magneziu: 13,4 miligrame

Potasiu: 137 miligrame

Vitamina C: 58,6 miligrame

Ananasul strălucește când vine vorba de vitamina C, oferind aproape o treime din aportul zilnic recomandat într-o singură porție. Această vitamină bogată în antioxidanți susține sistemul imunitar, promovează producția de colagen și ajută să vă protejați celulele împotriva daunelor.

The Healthy arată principalele beneficii ale consumului de ananas.

Ananasul este sățios

Ananasul conține fibre dietetice, care pot ajuta la reglarea nivelului de zahăr din sânge și pot promova senzația de sațietate. De fapt, o cană de ananas va acoperi 10% din aportul zilnic de fibre necesare organismului.

Ananasul ajută la digestie

Pe lângă faptul că are o cantitate mare de fibre insolubile, care ajută la deplasarea alimentelor prin tractul digestiv, ananasul conține o enzimă numită bromelaină, o enzimă proteolitică, ajutând la digestie prin descompunerea proteinelor, explică Mezher. Enzima ajută la combaterea balonării și indigestiei și a fost studiată pentru capacitatea de a reduce bolile inflamatorii intestinale.

Conține vitamina C

Ananasul conține vitamina C, un nutrient esențial cunoscut pentru proprietățile de stimulare a imunității. „Vitamina C joacă un rol crucial în susținerea funcției imunitare și în protejarea împotriva stresului oxidativ”, spune Thomson. Vitamina C stimulează producția de celule limfocite B și oprește deteriorarea celulelor limfocitelor T. Ca și cum nu ar fi suficient, ananasul este bogat în antioxidanți – în special, flavonoide și compuși fenolici – care luptă împotriva inflamației.

Risc redus de artrită și sinuzită

Mâncând ananas, scăpați de articulațiile dureroase și nasul înfundat. Asta pentru că, pe lângă combaterea problemelor intestinale, s-a descoperit că efectul anti-inflamator al bromelainei ameliorează simptomele artritei și sinuzitei.

Este asociat cu fertilitatea

Fructul este asociat cu o fertilitate crescută pentru femeile care încearcă să rămână însărcinate. Ca toate alimentele bogate în nutrienți, ananasul ar putea avea un efect pozitiv asupra sănătății reproducerii.