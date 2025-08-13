Românii sunt ținta unei noi tentative de fraudă online, prezentată ca o campanie oficială a e-Guvernare (Sistemul Electronic Național). Escrocheria promite oferirea gratuită a unuia dintre trei modele de laptopuri, contra unei taxe de transport, însă în realitate urmărește furtul datelor personale și financiare.

Victimele sunt îndemnate să completeze un formular cu date personale și bancare pentru a achita o sumă aparent mică – de exemplu, 10 lei pentru transportul presupusului laptop. După introducerea datelor, din conturi pot fi retrase sume mult mai mari, iar informațiile financiare pot fi utilizate în alte fraude.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică transmite:

„Verifică mereu dacă există o astfel de campanie accesând canalele de comunicare oficiale ale companiei în numele căruia s-a lansat oferta sau promoția.

Fii atent la adresele web – campaniile false folosesc adesea domenii ce imită pe cele oficiale. Nu te grăbi!

Nu introduce date sensibile, mai ales date financiare pentru „taxe de transport” la oferte care par prea bune pentru a fi adevărate.

Protejează-ți datele și raportează imediat orice suspiciune de fraudă către autorități”, conform Directoratului Național de Securitate Cibernetică – DNSC.

DNSC avertizează și asupra unei alte fraude telefonice, în care escrocii se dau drept angajați ai instituției, vizând în special antreprenorii. Totodată, au fost raportate apeluri false efectuate în numele Poliției Române și al Băncii Naționale a României, menite să obțină date sau bani de la cetățeni.

Instituția recomandă ca, indiferent de canalul prin care sunteți abordați, să verificați sursa, să nu oferiți date sensibile și să raportați imediat orice suspiciune către autorități. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra creșterii alarmante a fraudelor telefonice (vishing), în care escrocii se dau drept reprezentanți ai băncilor, Poliției sau altor instituții pentru a obține date sensibile și bani.

Apelurile sunt atent regizate pentru a crea presiune psihologică, folosind tonuri autoritare, mesaje alarmante și pretexte oficiale.

„Escrocheriile telefonice devin tot mai sofisticate”, subliniază DNSC, recomandând prudență maximă la orice solicitare de date sau plăți primită prin telefon.

Specialiștii sfătuiesc să nu oferiți informații sensibile, să verificați identitatea apelantului prin canale oficiale și să raportați imediat tentativele suspecte către autorități.